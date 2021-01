Instagram. Savršeno mjesto za život u savršenoj laži. Estetski privlačne fotografije postale su zaštitni znak ove društvene mreže pa stoga ne čudi podatak da većina korisnika ulaže puno truda kako bi pronašli dobar kut, svjetlost, lokaciju ili trenutak.

Kako život influencera izgleda u stvarnosti pokazala je Sonja Kovač (36). Njezina objava nasmijala je brojne pratitelje koji su komentirali kako im je u 'stvarnom životu' puno bolja.

No o čemu je riječ. Naime, Sonja je na svom Instagram profilu objavila videosnimku na kojoj pokazuje kako izgleda besprijekorno sređena, a kako kada kvartom šeće psa ili baca smeće.

- Kako me vide moji followeri vs. kako me vide moji susjedi? Ako ste se ikada pitali koja je razlika između Instagrama i stvarnog života - napisala je influencerica koja na Instagramu ima više od pola milijuna pratitelja. Najviše ju prate žene koje svakodnevno uživaju gledajući skupocjene krpice, luksuzna putovanja...

Kovač najčešće putuje sa svojim dugogodišnjim dečkom, a otkrila je i čime ju je osvojio.

- Goran me privukao nježnošću, smirenošću i blagošću. Mi nismo party zvijeri, guštamo u intimi svog doma. On mene spušta, ja njega dižem. Goran je više praktičan tip, ali ima i romantične trenutke poput ovakvih. Vrlo smo slični kad je o tome riječ, nekad mi se to sviđa, a katkad bih voljela da smo možda više sanjari. No kad sve zbrojim, zaključim da je ravnoteža uvijek najbolja - rekla je Sonja za Story.