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Odabrali su grad i datume Eurosonga 2027.: Ipak neće biti u glavnom gradu Bugarske

Piše 24sata,
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Odabrali su grad i datume Eurosonga 2027.: Ipak neće biti u glavnom gradu Bugarske
Foto: Antonio Ahel
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Polufinalne večeri na rasporedu su 11. i 13. svibnja, dok će se veliko finale održati 15. svibnja

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71. izdanje Pjesme Eurovizije održat će se 2027. godine u Burgasu, javlja Reuters. Vijest su zajednički objavili Europska radiodifuzijska unija (EBU) i bugarska nacionalna televizija BNT. Polufinalne večeri na rasporedu su 11. i 13. svibnja, dok će se veliko finale održati 15. svibnja u modernoj Areni Burgas. Ovo je prvi put da Bugarska ugošćuje ovo prestižno glazbeno natjecanje, čast koju je zaslužila pobjedom Dare s pjesmom "Bangaranga" na Eurosongu 2026.

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Odluka je donesena nakon natječajnog procesa u kojem je Burgas, grad na obali Crnog mora, odnio pobjedu ispred favorizirane prijestolnice Sofije. U početnoj fazi natječaja konkurirali su i Plovdiv te Varna, no ponuda Burgasa ocijenjena je kao najuvjerljivija. Izbor grada koji nije glavni grad predstavlja značajan događaj i velik poticaj za razvoj čitave regije.

Arena Burgas, moderno zdanje s kapacitetom do 15.000 gledatelja, bit će središte eurovizijskih događanja. Martin Green, izvršni direktor Pjesme Eurovizije, istaknuo je jedinstvenost odabira.

​- Burgas donosi nešto zaista posebno na Pjesmu Eurovizije. To je živahan, gostoljubiv grad na Crnom moru sa snažnim glazbenim i kulturnim identitetom - izjavio je. Gradonačelnik Burgasa Dimitar Nikolov izrazio je oduševljenje, naglasivši kako je ovo iznimna čast za grad i državu.

​- Naš je cilj da Europa doživi Bugarsku upravo kroz Burgas - poručio je Nikolov. Bugarska vlada osnovala je međuresornu radnu skupinu za koordinaciju priprema, a produkciju natjecanja vodit će televizija BNT.

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