Smrt jednog od najpopularnijih pjevača u regiji pogodila je mnoge njegove obožavatelje i kolege, a kakav je utjecaj Halid imao na društvo dokazuje i ovaj potez Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije BiH proglasila je Dan žalosti zbog smrti Halida Bešlića, a evo kada će se održati
Nakon smrti pjevača Halida Bešlića, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučila je proglasiti 13. listopada Danom žalosti koji će se primijeniti na područje cijelog entiteta, navodi N1. Istog dana održat će se i posljednji ispraćaj poznatog glazbenika.
Ova je odluka donesena na telefonskoj sjednici Vlade Federacije BiH, nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije usuglasilo proglašenje Dana žalosti na nivou cijele države. Razlog tomu je taj što HDZ-ova predsjedavajuća Bojana Krišto nije ovaj prijedlog uvrstila kao točku dnevnog reda na jučerašnjem održavanju sjednice. U spomen na preminulog pjevača, kanton Sarajevo već je ranije donio odluku da se dan njegovog ispraćaja proglasi Danom žalosti.
Ovaj će se dan obilježiti spuštanjem zastave na pola koplja na institucijama Federacije Bosne i Hercegovine. Sve kulturne ustanove, medijske kuće i organizatori javnih zbivanja morat će svoje događaje prilagoditi toj prilici.
Podsjetimo, poznati pjevač narodne glazbe preminuo je u utorak u 72. godini života zbog karcinoma jetre. Mnogi obožavatelji su se od njega oprostili u srijedu na okupljanju koje je održano u Sarajevu ispred Doma mladih. Od Halida su se oprostile i mnoge zvijezde iz regije koje su mu posvetile emocionalne objave na društvenim mrežama.
