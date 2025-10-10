Vlada Federacije BiH proglasila je Dan žalosti zbog smrti Halida Bešlića, a evo kada će se održati

Nakon smrti pjevača Halida Bešlića, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučila je proglasiti 13. listopada Danom žalosti koji će se primijeniti na područje cijelog entiteta, navodi N1. Istog dana održat će se i posljednji ispraćaj poznatog glazbenika.

Ova je odluka donesena na telefonskoj sjednici Vlade Federacije BiH, nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije usuglasilo proglašenje Dana žalosti na nivou cijele države. Razlog tomu je taj što HDZ-ova predsjedavajuća Bojana Krišto nije ovaj prijedlog uvrstila kao točku dnevnog reda na jučerašnjem održavanju sjednice. U spomen na preminulog pjevača, kanton Sarajevo već je ranije donio odluku da se dan njegovog ispraćaja proglasi Danom žalosti.

Suze i pjesma u Sarajevu u čast Halidu Bešliću | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Ovaj će se dan obilježiti spuštanjem zastave na pola koplja na institucijama Federacije Bosne i Hercegovine. Sve kulturne ustanove, medijske kuće i organizatori javnih zbivanja morat će svoje događaje prilagoditi toj prilici.

Podsjetimo, poznati pjevač narodne glazbe preminuo je u utorak u 72. godini života zbog karcinoma jetre. Mnogi obožavatelji su se od njega oprostili u srijedu na okupljanju koje je održano u Sarajevu ispred Doma mladih. Od Halida su se oprostile i mnoge zvijezde iz regije koje su mu posvetile emocionalne objave na društvenim mrežama.