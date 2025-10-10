Obavijesti

Show

Komentari 1
SVI TUGUJU

Vlada Federacije BiH proglasila je Dan žalosti zbog smrti Halida Bešlića, a evo kada će se održati

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: < 1 min
Vlada Federacije BiH proglasila je Dan žalosti zbog smrti Halida Bešlića, a evo kada će se održati
1
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Smrt jednog od najpopularnijih pjevača u regiji pogodila je mnoge njegove obožavatelje i kolege, a kakav je utjecaj Halid imao na društvo dokazuje i ovaj potez Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Nakon smrti pjevača Halida Bešlića, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučila je proglasiti 13. listopada Danom žalosti koji će se primijeniti na područje cijelog entiteta, navodi N1. Istog dana održat će se i posljednji ispraćaj poznatog glazbenika.

VELIKA ČAST Halid ispunio želju djevojaka iz publike. Otpjevao im hit 'Rajske ptice': 'Čovjek i legenda! Hvala'
Halid ispunio želju djevojaka iz publike. Otpjevao im hit 'Rajske ptice': 'Čovjek i legenda! Hvala'

Ova je odluka donesena na telefonskoj sjednici Vlade Federacije BiH, nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije usuglasilo proglašenje Dana žalosti na nivou cijele države. Razlog tomu je taj što HDZ-ova predsjedavajuća Bojana Krišto nije ovaj prijedlog uvrstila kao točku dnevnog reda na jučerašnjem održavanju sjednice. U spomen na preminulog pjevača, kanton Sarajevo već je ranije donio odluku da se dan njegovog ispraćaja proglasi Danom žalosti.

Suze i pjesma u Sarajevu u čast Halidu Bešliću
Suze i pjesma u Sarajevu u čast Halidu Bešliću | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Ovaj će se dan obilježiti spuštanjem zastave na pola koplja na institucijama Federacije Bosne i Hercegovine. Sve kulturne ustanove, medijske kuće i organizatori javnih zbivanja morat će svoje događaje prilagoditi toj prilici.

IDE NA BOLJE Supruga Halida Bešlića izašla iz bolnice: 'Hvala Bogu, dobro je'
Supruga Halida Bešlića izašla iz bolnice: 'Hvala Bogu, dobro je'

Podsjetimo, poznati pjevač narodne glazbe preminuo je u utorak u 72. godini života zbog karcinoma jetre. Mnogi obožavatelji su se od njega oprostili u srijedu na okupljanju koje je održano u Sarajevu ispred Doma mladih. Od Halida su se oprostile i mnoge zvijezde iz regije koje su mu posvetile emocionalne objave na društvenim mrežama.

U NEDJELJU Bešlagić je pozvao sve Halidove fanove na okupljanje u spomen pjevaču: 'Zajedno u ljubavi...'
Bešlagić je pozvao sve Halidove fanove na okupljanje u spomen pjevaču: 'Zajedno u ljubavi...'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ekskluzivne fotke s vjenčanja Ivana Zaka! 'Bilo je veselo'
UPLOVIO U BRAČNU LUKU

Ekskluzivne fotke s vjenčanja Ivana Zaka! 'Bilo je veselo'

Supruga Ivana Zaka, Slovenka s kojom je već nekoliko godina u ljubavnoj vezi, odjenula je tradicionalno bijelu vjenčanicu otvorenih leđa, a pjevač klasično crno odijelo s leptir mašnom oko vrata
Svi problemi 'Golog kuhara': Uvijek je nasmiješen, no posao i brak pratile su velike nevolje
DRUGA STRANA MEDALJE

Svi problemi 'Golog kuhara': Uvijek je nasmiješen, no posao i brak pratile su velike nevolje

Jamie Oliver se proslavio kao "Goli kuhar", no život ga nije mazio. Od djetinjstva se bori s disleksijom, doživio je propast vlastitog carstva restorana, a tragedije su obilježile i njegov brak.
Kate u suzama napustila 'Život na vagi': 'Ostaviti dijete doma bilo je jače od mene. Žao mi je'
Borba emocija i kilograma

Kate u suzama napustila 'Život na vagi': 'Ostaviti dijete doma bilo je jače od mene. Žao mi je'

Katarina je u show ušla sa 213,6 kilograma, a do kraja svog putovanja izgubila je impresivnih 31,7 kilograma. 'Do finala me nećete prepoznati!', poručila je na rastanku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025