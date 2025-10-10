Otkrili detalje ispraćaja Halida Bešlića: Evo kuda će ići povorka

Poznati su novi detalji ispraćaja Halida Bešlića koji je preminuo prije nekoliko dana. Obitelj i prijatelji će se od voljenog glazbenika oprostiti u ponedjeljak, a obožavatelji su još u srijedu organizirali okupljanje njemu u čast ispred Doma mladih u Sarajevu.

U ponedjeljak 13. listopada u 11 sati održat će se komemoracija u čast Halida Bešlića u sarajevskom Narodnom kazalištu. Nakon toga, obred ukopa, odnosno dženaza, održat će se istog dana u Gazi Husrev-begovoj džamiji u 13.30 sati.

Nakon podne-namaza, dnevne molitve koja se klanja u podne, formirat će se povorka s vozilom u kojem će se nalaziti pjevačevo tijelo. Halidov menadžment poručio je da će povorka prolaziti kroz glavnu sarajevsku ulicu Ferhadiju na koju će se uključiti kod spomenika poginulima u Drugom svjetskom ratu, Vječne vatre. 'Tužna povorka ići će dalje prema Barama i svi građani koji žele da se oproste od Halida Bešlića moći će to učiniti', izjavili su.

Suze i pjesma u Sarajevu u čast Halidu Bešliću | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Ukop tijela izvršit će se u 15 sati na Gradskom mezarju Bare, jednom od najstarijih sarajevskih groblja. Na ovom, jednom od najvećih groblja u Europi, pokapani su mnogi ugledni građani Sarajeva. Nakon toga, kada završi ikindija-namaz, u 16 sati održat će se čitanje Tevhida.

Slavni pjevač preminuo je u 72. godini života, a bolovao je od karcinoma jetre. Osim vjernih obožavatelja, od njega su se oprostili mnogi kolege iz cijele regije. Iza sebe je ostavio jedinca Dinu, unuke blizance Lamiju i Belmina te suprugu Sejdu koja je se također liječila u istoj bolnici, a boravila je u sobi do supruga.