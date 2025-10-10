Obavijesti

13. LISTOPADA

Otkrili detalje ispraćaja Halida Bešlića: Evo kuda će ići povorka

Piše Sara Študir,
Otkrili detalje ispraćaja Halida Bešlića: Evo kuda će ići povorka
Foto: Rok ValenÄiÄ

U ponedjeljak će se održati posljednji ispraćaj poznatog pjevača narodne glazbe, Halida Bešlića. Njegov je menadžment otkrio detalje te gdje će se obožavatelji moći oprostiti od glazbenika

Poznati su novi detalji ispraćaja Halida Bešlića koji je preminuo prije nekoliko dana. Obitelj i prijatelji će se od voljenog glazbenika oprostiti u ponedjeljak, a obožavatelji su još u srijedu organizirali okupljanje njemu u čast ispred Doma mladih u Sarajevu.

U ponedjeljak 13. listopada u 11 sati održat će se komemoracija u čast Halida Bešlića u sarajevskom Narodnom kazalištu. Nakon toga, obred ukopa, odnosno dženaza, održat će se istog dana u Gazi Husrev-begovoj džamiji u 13.30 sati. 

Nakon podne-namaza, dnevne molitve koja se klanja u podne,  formirat će se povorka s vozilom u kojem će se nalaziti pjevačevo tijelo. Halidov menadžment poručio je da će povorka prolaziti kroz glavnu sarajevsku ulicu Ferhadiju na koju će se uključiti kod spomenika poginulima u Drugom svjetskom ratu, Vječne vatre. 'Tužna povorka ići će dalje prema Barama i svi građani koji žele da se oproste od Halida Bešlića moći će to učiniti', izjavili su.

Ukop tijela izvršit će se u 15 sati na Gradskom mezarju Bare, jednom od najstarijih sarajevskih groblja. Na ovom, jednom od najvećih groblja u Europi, pokapani su mnogi ugledni građani Sarajeva. Nakon toga, kada završi ikindija-namaz, u 16 sati održat će se čitanje Tevhida.

Slavni pjevač preminuo je u 72. godini života, a bolovao je od karcinoma jetre. Osim vjernih obožavatelja, od njega su se oprostili mnogi kolege iz cijele regije. Iza sebe je ostavio jedinca Dinu, unuke blizance Lamiju i Belmina te suprugu Sejdu koja je se također liječila u istoj bolnici, a boravila je u sobi do supruga.

