Iris svom Livaji za 30. rođendan priredila ludi tulum, gosti se otkačili, atmosfera je 'gorila'

Nogometaš Marko Livaja napunio je 30 godina u subotu, 26. kolovoza. Kako je tog dana igrao u gostima protiv Varaždina, proslava je bila odgođena. Njegova supruga Iris na to nije zaboravila...

POGLEDAJTE VIDEO:

Iris se primila mikrofona

Gotovo dva tjedna kasnije, Iris je naručila tortu i okupila ekipu u splitskom restoranu Maestro Grill. Pilo se, jelo, uživalo. Nije nedostajalo ni pjesme ni plesa. U jednom trenutku, šuška se, primila se mikrofona i bivša manekenka Iris.

Foto: Instagram/screenshot

Dress Code bila je, čini se, bijela. Većina uzvanika nosila je upravo tu boju, baš kao i Iris i Marko.

Par je našao vremena i za fotografiranje. Tako je zajedno pozirao pored ogromnih svjetlećih brojeva 3 i 0. Onda i ispred torte koja je bila ukrašena trofejom i lutkom koja je predstavljala Hajdukovca Livaju.

Foto: Instagram/screenshot

Vjenčali se nakon osam godina veze

Iris i Marko vjenčali su se 2022. u splitskom Sustipanu nakon osam godina veze. Zajedno imaju dvoje djece, kćer Elizabet i sinčića Lorenza. Ranije je kazala kako je u njihovom braku sve podređeno Markovoj karijeri.

- Moj život, naš život, trenutačno je podređen njemu. Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina, i to je to, i onda ćemo sada posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni ništa to nije teško, jer to je moj Marko - rekla je za Slobodnu Dalmaciju.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Osim toga, opisala je kakav je Livaja privatno.

- On je nepredvidiv. Nikad ga nećeš moći pročitat. Marko ne govori puno, on radi. Svoj na svome je u obitelji i najbližem krugu prijatelja; tu će se otvoriti, biti opušteniji, a svugdje drugo vidjet ćete ga s puno strpljenja, s puno poštovanja prema svima. On je uz to i pun iznenađenja i jako je pažljiv. Moj Marko je hodajuća emocija - rekla je.