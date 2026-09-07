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ŽARILA I PALILA

Bebi Dol nekad je bila pop ikona i nastupala na Eurosongu, a sad je natjecateljica realityja 'Elita'

Piše Maša Mai Čigir,
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Bebi Dol nekad je bila pop ikona i nastupala na Eurosongu, a sad je natjecateljica realityja 'Elita'
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Foto: Antonio Ahel
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Poznata srpska pjevačica i pop ikona Jugoslavije postala je natjecateljica kontroverznog srpskog reality showa 'Elita 10'

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Dana Todorović (prije promjene imena zvala se Dragana Šarić), poznatija kao Bebi Dol, žarila je i palila pop scenom Jugoslavije te je čak bila i predstavnica na Eurosongu 1991. godine u Rimu, a s pjesmom 'Brazil' osvojila je pretposljednje 21. mjesto. S još 54 drugih sudionika, postala je u subotu natjecateljica 10. sezone srpskog realityja 'Elita'. 

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Prije nekoliko godina, srpski mediji su pisali kako se pjevačica suočava s teškim financijskim problemima te da je viđena ispred pučke kuhinje. Natpisi su uslijedili nakon što ju je jedan od volontera pučke kuhinje u Beogradu nekoliko puta ondje vidio te je sve prenio medijima.

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- Nisam siguran je li obrok uzimala za sebe ili nekog drugog, budući da ima slučajeva da netko uzima hranu za nekoga tko nije u mogućnosti sam doći. Jako se promijenila fizički. Dosta je smršavjela, djelovalo je kao da jedva stoji na nogama. Prepoznao sam je po kosi i specifičnom glasu. To je baš djelovalo tužno - rekao je 2023. godine za Blic.

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No, poznata pjevačica brzo se oglasila te je sve natpise demantirala te navela kako ju ne bi bilo sram da su ti natpisi istiniti.

- Evo me u svom kraju u svojoj lijepoj kući, ne bi me bilo sramota i da jesam bila u pučkoj kuhinji, ne daj Bože, ali nisam. Brinem o svojoj porodici, majci, i ne znam odakle ljudima tako nešto - rekla je pjevačica za Blic.

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Njeni najbliži tada su tvrdili kako se nekadašnja zvijezda povukla sa scene nakon smrti tetke te da brine o bolesnim roditeljima te su također negirali navode o njenoj teškoj financijskoj situaciji.

- Zvali su me svi u vezi ovoga što je izašlo. To nije istina, mi smo prijatelji 20 godina, upućen sam u sve. Bebi je udana, njen suprug je Amerikanac koji ima plaću 4000 eura, ja to sve znam jer te financije idu preko mene, a ona uz to dobiva i novac od autorskih prava, njezina majka ima lijepu mirovinu tako da to nema veze s istinom. Tetka joj je nedavno umrla i ostavila joj je stan od 200 kvadrata u Krunskoj. Da nema što za jesti prodala bi stan - izjavio je njen prijatelj.

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Foto: Antonio Ahel

Bebi Dol sada je postala natjecateljica kontroverznog srpskog reality showa 'Elita 10' koji se emitira na Pink programu, a čiji je vlasnik srpski poduzetnik Željko Mitrović. Nakon ulaska u Bijelu kuću u Šimanovcima kraj Beograda, Bebi Dol je rekla što misli o ostalim natjecateljima te je i otkrila detalje vlastitog ugovora.

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- Nisam imala zadovoljstvo da upoznam cimere, znam samo Filipa Đukića od ranije. Meni je bio super, imamo zajedničke prijatelje. Nisam tražila posebne uvjete za Elitu 10, meni je poseban cijeli život, ne trebaju mi posebni uvjeti. Nemam odnos prema sebi kao prema zvijezdi. Ljudi znaju moje pjesme i ja sam zahvalna na tome. Ranije nisam bila u mogućnosti ući u rijaliti, imala sam posla oko roditelja. Ja nemam braću i sestre, žensko sam dijete i obećala sam sebi da neke stvari ja završim - rekla je, prenosi Blic

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