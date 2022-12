Ispovijest Sanje iz 'Pet spojeva tjedno': Mama me ostavila na Božić kad sam imala 5 godina

Sanja je u showu 'Pet spojeva tjedno' s kandidatom i kandidatkinjama podijelila potresnu priču o tome kako ju je majka napustila kada je imala pet godina, a s ocem održava kontakt, ali smatra da nije dobro brinuo o njoj.

- Što vam i koliko znači obitelj? - pitao je ovotjedni glavni protagonist Tomi Saltarić šestero kandidatkinja koje se bore za njegovu naklonost u showu 'Pet spojeva tjedno'.

Foto: RTL

Nakon večere su sjedili za stolom i tada im je Sanja Vuković (26) otkrila svoju priču.

- Za mene je izabrana najgora tema - rekla je sjetno i nastavila.

Foto: RTL

- Nisam imala nikoga, ni oca ni majku. Majka me kada sam imala pet godina ostavila na Božić. Otac me cijeli život krivi za to, s mamom sam na sudu dan danas. Razumijem kada kažete da se ne može birati obitelj, a prijatelji da. S time se slažem, ali voljela bih da sam mogla birati obitelj, a isto tako mislim da obitelj moraš odsjeći u nekom trenutku kada znaš da je to dobro za tebe. S tatom sam u dobrim odnosima zbog polubrata koji je invalid i njemu želim priuštiti sve u životu. U odrastanju nisam imala ništa jer ni otac nije mario za mene. Teško je to - priznala je Sanja.

Foto: RTL

Njezina priča Carmen je rasplakala, a Marina ju je iskreno zagrlila.

- Moja majka je to napravila i ja i dalje ne mogu zamisliti da osoba koja je devet mjeseci nosila to dijete, da ga preko noći tako jednostavno može ostaviti. Moja mama je mene ostavila, poslije toga se udala i rodila još troje djece koje je također ostavila. Kao žensko to ne mogu razumjeti i iskreno, toga me strah. Ne znam što joj se odjednom okrenulo u glavi. Po meni to nije normalno. Znam da bih ja bila najbolja majka na svijetu jer znam kako je meni bilo - zaključila je Sanja.

Foto: Tea Belak

Tomi je bio ugodno iznenađen njenom hrabrošću jer je otvoreno podijelila potresnu ispovijest pred kamerama.

