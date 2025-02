Italija se obrušila na estonsku pjesmu za Euroviziju: 'Puna je klišeja koji vrijeđaju Talijane!'

Potpredsjednik talijanskog Senata Gian Marco Centinaio pozvao je na zabranu sudjelovanja Estonije na Eurosongu, rekavši da je pjesma 'puna klišeja' koji vrijeđaju Talijane.

- Svakome tko vrijeđa Italiju mora biti zabranjeno sudjelovanje na Euroviziji - napisao je Centinaio iz krajnje desne stranke Lega u objavi na Instagramu u srijedu navečer.

Estonski reper Tommy Cash (33) pobijedio je prošli tjedan na glazbenom natjecanju Eesti Laul u Estoniji s velikom prednošću sa svojom pjesmom 'Espresso Macchiato', što znači da će predstavljati svoju zemlju na nadolazećem natjecanju za pjesmu Eurovizije.

Prema Centinaiu, pjesma govori o nekome tko se obogatio pijući kavu i pjeva se na 'užasnom talijanskom'.

- Trebao bi doći u Italiju da vidi kako pristojni ljudi rade prije nego što si dopusti da piše tako glupe pjesme pune klišeja - rekao je Centinaio.

Pjesma sadrži stihove 'Me like to fly privati, with 24 carati' i 'Radim danonoćno, zato se znojim kao mafijaš', otpjevane na mješavini engleskog, talijanskog i izmišljenih riječi.

Talijanska udruga za zaštitu potrošača Codacons također je najavila da će se službeno žaliti Europskoj uniji radiotelevizija (EBU), koja vodi natjecanje za Eurosong, zbog te pjesme, rekavši da daje 'iskrivljenu i uvredljivu sliku' Italije.

- Ako su pjesme sa seksističkim sadržajem isključene, ne bi li također bilo prikladno isključiti pjesmu koja vrijeđa cijelu kulturu? - upitali su iz udruge.

'Espresso Macchiato' je prikupio više od 2,3 milijuna klikova na YouTubeu. Eurosong će se ove godine održati u švicarskom gradu Baselu sredinom svibnja.

