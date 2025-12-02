Obavijesti

Smršavila je dva konfekcijska broja

Iva Ajduković se transformirala: Kad sam vidjela 82 na vagi pao mi je mrak i srezala sam to

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Pixsell/Privatna arhiva

Sinjska pjevačica Iva Ajduković (39) jede samo od 10 do 18 sati. Toliko se već navikla da i kad prekrši pravilo, loše joj sjedne hrana i ne može se više vratiti na staro. Tortom se počasti jednom u 15 dana...

Ključni trenutak bio je kada sam stala na vagu, vidjela da pokazuje 82 kilograma. Pao mi je mrak na oči, znala sam da kile mogu samo sve više i više rasti i odlučila sam to prerezati, rekla je sinjska pjevačica Iva Ajduković (39) koja je potpuno je transformirala svoj izgled. Otkrila je da joj je najviše pomogla autofagija. Iako ne zna koliko je točno kilograma izgubila, kaže da joj je najveća potvrda to što se smanjila za dvije konfekcijske veličine.

- Svidjela mi se ta autofagija jer se tu ničega pretjerano ne odričete, samo reducirate vrijeme prehrane. Sada jedem samo u periodu od 10 ujutro pa do 18 sati. Nekad mi je tempo snimanja takav da moram to prekršiti i onda pojedem nešto sitno oko 20 sati, ali tada mi jako teško padne na želudac. Shvatila sam da sam u ovih šest mjeseci već stvorila neku naviku jedenja samo od 10 do 18 i ostalo mi više ne paše. Čak i da se želim vratiti na staro, ne paše mi - kaže Iva. Dodaje da je stil života odlučila promijeniti i zato što joj se često dešavalo da joj hrana teško sjeda, da ima manjak energije i slično.

- Požalila sam se majci oko toga, a ona mi je rekla da probam izbaciti slatko. A ja obožavam jesti slatko, ali sam jako smanjila i shvatila da se puno bolje osjećam. Onda sam još više ukinula slatko prešavši na ovu dijetu. Sada se znam počastiti šnitom torte ili kolačem jednom u 15 dana - kaže pjevačica i dodaje da joj je krajnji cilj doživotno pridržavanje ovakve prehrane jer vjeruje da je to najispravniji put za nju. Naglašava kako je ova promjena bila nužna.

- Ne mogu živjeti život kakav sam živjela u dvadesetima, tijelo ti daje znakove da moraš drugačije. Zdravlje mi je postalo prioritet - rekla je. Ne boji se, kaže, čak ni blagdana koji će obilovati primamljivom, ali kaloričnom hranom te slatkišima.

- Meni je ugođaj blagdana kroz cijelu godinu jer mi je takav posao. Stalno gledam ljude kako jedu, ali ako se tada uspijem suzdržati tako ću i za blagdane. Zainatit ću se - kaže Iva. Trenutno radi na novim singlovima, a jednog od njih izbacit će u siječnju.

- Jako sam temeljita pa preslušavam svoje stvari i po dva mjeseca tako da kod mene sve ide sporo, ali smatram da je kvalitetno. Trenutno surađujem i s brojnim autorima, snimam reklame i dosta nastupam - otkrila je pjevačica.

