Iva Runjanin nakon Gospodina Savršenog promijenila izgled

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Iva Runjanin (29) nakon emitiranja emisije povukla se iz javnog života, ali na društvenim mrežama s brojnim pratiteljima dijeli detalje iz privatnog života.

Nakon showa svoju dugu kosu zamijenila je kratkom, a sudeći po komentarima, fanovima se novi izgled sviđa.

- Izgledaš poput Barbie. Predivna i elegantna - samo su neki od komentara ispod fotografije.

Nedavno je u intervjuu za Story otkrila kako nije u kontaktu s Goranom (39) koji je na kraju showa izabrao nju, ali nakon nekog vremena predomislio se i shvatio da je njegova srodna duša Hana Rodić (22).

- Goran i ja ne komuniciramo od showa. Sve smo si već rekli. Mene je samo zasmetalo što je on to htio prikazati kao da je on taj koji mene ostavlja, a priča je imala dvije strane i ja sam samo htjela iznijeti svoje stavove i mišljenja jer show svakako nije bio samo o njemu nego i o svim djevojkama u njemu. Lijepo mi je bilo to životno iskustvo i Goran je bio veliki dio te priče. Naravno da mi je bila želja, bez obzira na sve, da ostanemo prijatelji, ali to nije ispalo tako - rekla je Iva nedavno za Story.

Odnos s Goranom nije upalio, ali Iva je u showu upoznala nekoliko dobrih prijateljica.

- Čujem se i družim s nekim djevojkama. Recimo, s Aleksandrom sam provela divno ljetovanje u Vodicama. Bilo je simpatično jer smo tamo bile i u Gospodinu Savršenom pa smo se malo prisjetile svega. Nandi mi je sad malo došla u Zagreb pa se i s njom družim. Mirnu ulovim tu i tamo i tako... Zapravo s osobama s kojima sam bila dobra u kući pokušavam i sada održavati kontakt - pojašnjava.

