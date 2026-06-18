Iva Todorić oprostila se od svoje kujice Megi: 'Srce mi se lomi, ali nismo joj dopustili da pati...'

Jako je teško. Toliko teško da mi se srce lomi. Ali upravo zato što smo je toliko voljeli, odlučili smo njezinu bol staviti ispred naše. Iz ljubavi prema njoj napravili smo ono što je za nas bilo najteže. Nismo joj dopustili da pati. Zaspala je mirno, u zagrljaju moje djece i mene, napisala je poduzetnica Iva Todorić u emotivnoj objavi na društvenim mrežama.

Nakon 12 i pol godina oprostila se od kujice Megi, koja je, kako kaže, bila mnogo više od kućnog ljubimca. Bila je članica obitelji, njezina vjerna suputnica kroz svakodnevicu i jedino biće za koje može reći da ju je voljelo potpuno, bezuvjetno i bez ikakvih očekivanja.

- Bila je članica naše obitelji, dio svakog dana, svakog važnog trenutka. Bezuvjetno je voljela nas, a mi smo voljeli nju. Megi je izvorno bila Ivanov pas, ali kako to često biva, postala je moja vjerna suputnica. Pratila me na dugim šetnjama, prošla sa mnom kilometre i kilometre, spavala uz mene, gledala me onim svojim toplim očima i osjećala me bolje nego itko u mom životu - napisala je pa dodala:

'Kad je Tara dobila Roru, Megi je i to prihvatila s nevjerojatnom nježnošću. Bila je jednako dobra i strpljiva prema Rori kao što je bila prema svima nama'.

Foto: Instagram

Prisjetila se i da je Megi tijekom života bila vrlo loše te da je uvijek vjerovala kako ju je upravo ljubav njihove obitelji vraćala na noge. Ovoga puta, nažalost, povratka nije bilo. Tek sad shvatila je ono o čemu su joj godinama pričali prijatelji koji su se morali oprostiti od svojih pasa.

- Puno puta su mi prijatelji pričali kako je bilo posljednji put zagrliti svog psa. Kako je bilo oprostiti se, zahvaliti mu na svemu i biti potpuno svjestan da su to posljednji trenuci koje dijelite zajedno. Uvijek sam slušala te priče i mislila kako je to nešto što se događa drugima. Danas sam to doživjela - napisala je.

Priznala je da još uvijek očekuje da će čuti njezine korake ili je ugledati kako stoji pred vratima zimskog vrta. Teško joj je prihvatiti da je više nema, ali jedno zna sa sigurnošću...

- Megi je jedino biće za koje mogu reći da me voljelo potpuno, bezuvjetno i bez ikakvih očekivanja. Hvala ti za svaku šetnju, svaki pogled, svaki doček na vratima i svaku godinu koju si nam poklonila. Megi, naša voljena, čuvaj nas odnekud gore kao što si nas čuvala ovdje. Spavaj mirno, ljubavi naša. Neka te anđeli čuvaju - zaključila je Iva Todorić.