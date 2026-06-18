Obavijesti

Show

Komentari 0
BOLAN GUBITAK

Iva Todorić oprostila se od svoje kujice Megi: 'Srce mi se lomi, ali nismo joj dopustili da pati...'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Iva Todorić oprostila se od svoje kujice Megi: 'Srce mi se lomi, ali nismo joj dopustili da pati...'
2
Foto: Instagram

U dirljivoj objavi prisjetila se zajedničkih godina i posljednjeg oproštaja koji nikad neće zaboraviti

Admiral

Jako je teško. Toliko teško da mi se srce lomi. Ali upravo zato što smo je toliko voljeli, odlučili smo njezinu bol staviti ispred naše. Iz ljubavi prema njoj napravili smo ono što je za nas bilo najteže. Nismo joj dopustili da pati. Zaspala je mirno, u zagrljaju moje djece i mene, napisala je poduzetnica Iva Todorić u emotivnoj objavi na društvenim mrežama.

JEDNA NIJE DOSTA Gazdina kći voli skupe torbice, a sada ih na sebi ima čak dvije! Evo koliko ovi komadi stoje
Gazdina kći voli skupe torbice, a sada ih na sebi ima čak dvije! Evo koliko ovi komadi stoje

Nakon 12 i pol godina oprostila se od kujice Megi, koja je, kako kaže, bila mnogo više od kućnog ljubimca. Bila je članica obitelji, njezina vjerna suputnica kroz svakodnevicu i jedino biće za koje može reći da ju je voljelo potpuno, bezuvjetno i bez ikakvih očekivanja.

- Bila je članica naše obitelji, dio svakog dana, svakog važnog trenutka. Bezuvjetno je voljela nas, a mi smo voljeli nju. Megi je izvorno bila Ivanov pas, ali kako to često biva, postala je moja vjerna suputnica. Pratila me na dugim šetnjama, prošla sa mnom kilometre i kilometre, spavala uz mene, gledala me onim svojim toplim očima i osjećala me bolje nego itko u mom životu - napisala je pa dodala:

'Kad je Tara dobila Roru, Megi je i to prihvatila s nevjerojatnom nježnošću. Bila je jednako dobra i strpljiva prema Rori kao što je bila prema svima nama'.

Foto: Instagram

Prisjetila se i da je Megi tijekom života bila vrlo loše te da je uvijek vjerovala kako ju je upravo ljubav njihove obitelji vraćala na noge. Ovoga puta, nažalost, povratka nije bilo. Tek sad shvatila je ono o čemu su joj godinama pričali prijatelji koji su se morali oprostiti od svojih pasa.

- Puno puta su mi prijatelji pričali kako je bilo posljednji put zagrliti svog psa. Kako je bilo oprostiti se, zahvaliti mu na svemu i biti potpuno svjestan da su to posljednji trenuci koje dijelite zajedno. Uvijek sam slušala te priče i mislila kako je to nešto što se događa drugima. Danas sam to doživjela - napisala je.

NE BRINU O PSIMA Iva Todorić traži svoja dva psa. Susjedi: Pa oni ih i po najvećoj zimi tako puštaju bez nadzora!
Iva Todorić traži svoja dva psa. Susjedi: Pa oni ih i po najvećoj zimi tako puštaju bez nadzora!

Priznala je da još uvijek očekuje da će čuti njezine korake ili je ugledati kako stoji pred vratima zimskog vrta. Teško joj je prihvatiti da je više nema, ali jedno zna sa sigurnošću...

- Megi je jedino biće za koje mogu reći da me voljelo potpuno, bezuvjetno i bez ikakvih očekivanja. Hvala ti za svaku šetnju, svaki pogled, svaki doček na vratima i svaku godinu koju si nam poklonila. Megi, naša voljena, čuvaj nas odnekud gore kao što si nas čuvala ovdje. Spavaj mirno, ljubavi naša. Neka te anđeli čuvaju - zaključila je Iva Todorić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate se Ive, Ćorlukine bivše? Njeno je ime tetovirao pa skidao, sad je neprepoznatljiva
FATALNA LJUBAV

Sjećate se Ive, Ćorlukine bivše? Njeno je ime tetovirao pa skidao, sad je neprepoznatljiva

Ljubavna priča našeg tada mladog nogometaša Vedrana Ćorluke i studentice Ive Buzov započela je 2007. godine, a par je prekinuo nakon tri godine veze. Mnogi još pamte tetovaži Ivina imena i datuma rođenja na Ćorlukinoj šaci koju je kasnije laserski skinuo...
Severina u visokom društvu i visokim potpeticama gledala utakmicu protiv Engleza
U AMBASADI

Severina u visokom društvu i visokim potpeticama gledala utakmicu protiv Engleza

Severina je utakmicu Hrvatske i Engleske pratila u rezidenciji britanskog veleposlanika te sve podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama
Knoll se nauljila za Englesku, evo u kakvim je izdanjima navijala na prvenstvima
NAJSEKSI OUTFIT DOSAD

Knoll se nauljila za Englesku, evo u kakvim je izdanjima navijala na prvenstvima

Najpoznatija hrvatska navijačica na svom je četvrtom prvenstvu zablistala u minijaturnom topu koji je jedva obuzdao njene grudi. Na tribinama svi su gledali samo u nju...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026