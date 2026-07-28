Iva Todorić pokazala je svoju najstariju kćer Taru: 'Moja prva'

Iva Todorić podijelila je na društvenim mrežama fotografiju svoje najstarije kćeri Tare, koju je dobila u braku s Hrvojem Balentom, od kojeg se razvela 2019. godine. Osim nje, ima i sinove Ivana i Antu.

- Moja prva - napisala je pa pored dodala emotikon srca.

Foto: instagram

Tara Balent ima 24 godine, a lani se Ivan pohvalila da se Tara zaposlila u agenciji svog ujaka Ante Todorića, koja se bavi prodajom luksuznih stanova i kuća.

- Moje najstarije dijete, moj ponos - poručila je tada Gazdina kći.

Prošle je godine u intervjuu za Story govorila o svojoj djeci.

Foto: Instagram

- Moja djeca moj su ponos i moj najveći blagoslov - kroz njih sam naučila što znači ljubav, u svim izazovima života. Tara je moj ponos. Predivno je gledati kako se razvila u mladu poslovnu ženu. Ona se primarno bavi nekretninama - agentica je za nekretnine i fantastično joj ide to što radi. Ivan radi u tvrtki Bytes & Beyond i studira, promatram ga kako sazrijeva i napreduje, a Ante je tek počeo studirati, on je anđeo koji hoda zemljom. Svi su oni moji najveći blagoslovi i veselim se što ih gledam kako se grade i pronalaze svoj put - ispričala je tada.

- Poštujemo se i imamo korektan odnos, i to mi je najvažnije - da između nas vlada mir i poštovanje. Na kraju dana, uvijek smo roditelji svoje djece i to je ono što nas povezuje - poručila je.