Jednom kad se počne s botoksom i filerima, nema stajanja. Ako se prestane, lice se ispuhne, a nitko ne želi izgledati staro, priča nam jedan ovisnik o estetskoj kirurgiji. Injekcije botoksa i filera, naime, stavljaju se svakih šest mjeseci do godinu dana kako bi se zadržao svjež izgled, a cijena im je oko 2500 kuna.

Botoks je inače otrov koji izlučuje bakterija i koji paralizira mišiće te automatski briše bore. Najčešće se koristi za peglanje istih na čelu. Hijaluronsku kiselinu imamo u tijelu, a ona, pak, na sebe veže vodu pa tretirano područje "bubri" i peglaju se bore. 

Najčešće se koristi za povećanje usana, brisanje nazolabijalnih bora, odnosno bora smijalica, naglašavanje jagodica..., objašnjavaju stručnjaci. Da su botoks i fileri postali neizostavni kad je riječ o estetskoj kirurgiji, svjedoči nam i "kralj botoksa" dr. Nikola Milojević. Potražnja za estetskim zahvatima, priča nam dr. Milojević, posebno je porasla nakon proljetnog lockdowna. </p><p>- Tad smo imali pravi ‘boom’. No objektivno razlog je bio i taj što kao i mnoge uslužne djelatnosti nismo radili. Zasad je sve opet uobičajeno uz poneka otkazivanja zbog samoizolacija. Isto tako puno naših pacijenata iz inozemstva nije moglo putovati pa će na kraju po prometu to biti uobičajena ili godina ispod prosjeka – kaže nam dr. Milojević. </p><p>Jedna od rijetkih dama s estrade koja je priznala da je probala botoks i filere je glazbenica <strong>Alka Vuica </strong>(58). Štoviše, nju smo fotografirali tijekom posjeta poliklinici Tončić početkom svibnja. Poliklinika se otvorila u ponedjeljak, a Alka je već u petak bila na peglanju bora. Hijaluronom i botoksom ispeglala je bore smijalice, kao i one na čelu. Nije htjela povećavati usne jer ne želi imati “pačja usta”. Zbog korona krize u poliklinici Milojević nisu morali spuštati cijene zahvata jer potražnje za njima ima.</p><p>- Estetska medicina nije otok pa da ne osjeti utjecaj korona krize, a posebno u periodu kad nismo mogli raditi. No ono što je specifično je da ljudi nisu odustali od ljepote i da bolje prolazimo od nekih drugih djelatnosti. Žene se ne odriču svojeg lijepog izgleda, a i naš stožer je u vrijeme lockdowna bio uredan i podšišan. Nismo spuštali cijene zahvata, ali imamo uobičajenu politiku pogodnosti za naše vjerne pacijente - rekao nam je dr. Milojević.</p><p>Kao fenomen razdoblja pandemije bilježimo porast nekirurškog uklanjanja podočnjaka dermalnim filerima te podbratka koji tretiramo CoolSculptingom, odnosno smrzavanjem masti u tom području koja potom nestaje. Naime, ljudi su radeći od kuće uglavnom komunicirali videopozivima koji su im istaknuli podočnjake i tamne kolutove ispod očiju te podbradak, govori nam dr. Milojević. Inače cijena CoolSculptinga, zahvata kojim se masnog tkiva na predjelu trbuha i donjeg dijela leđa te podbratka riješila <strong>Danijela Dvornik </strong>(52) je 4000 kuna.</p><p>Riječ je o zahvatu koji je postao hit u svijetu, a kojem su se podvrgnule brojne zvijezde poput <strong>Kim Kardashian, Jennifer Aniston, Mariah Carey, Lindsay Lohan.</strong>.. Tretman je nekirurški, odnosno vakuumom se usisa dio koji se tretira i smrzava pri temperaturi od -14 stupnjeva. Tijekom idućih mjesec dana masno tkivo nestane iz tijela. Efekt je dugotrajan i barem 30 posto masti nestaje zauvijek ako se pacijent pazi. Obično je potreban jedan do dva tretmana. Danijela Dvornik isprobala je i hijaluronske filere jer želi imati njegovano lice.</p><p>Brojne su zvijezde koje posjećuju njegovu polikliniku poput Ive Majoli, <strong>Donne Vekić, Antonije Blaće, Iris Cekuš...</strong> Iva Majoli (42) i Donna Vekić (24) radile su vampirski face lifting, koji je popularizirala starleta Kim Kardashian. Riječ je o neinvazivnom tretmanu, bez skalpela, u kojem se pacijentu izvadi krv te posebnom centrifugom odvoji krvna plazma koja je puna matičnih stanica i faktora rasta. Krvna plazma se potom stavlja u lice, dekolte, vrat i ruke bilo tankim iglicama.</p><p>Ljudska plazma sadrži proteine koji stimuliraju i ubrzavaju proces obnove tkiva. Isti proces ujedno i regenerira kožu te pegla bore otpuštajući kolagen u tretirano područje. Potrebna su tri tretmana u razmaku od mjesec dana, a cijena svakog je oko 3000 kuna. Efekt liftinga traje godinu dana. Brojne sportske zvijezde poput Rafaela Nadala, Luke Modrića i Christiana Ronalda koriste tu metodu u saniranju ozljeda ligamenata i koljena. Na najmodernijem tretmanu pomlađivanja, krvnom plazmom, bila je i Jelena Veljača (39). Na istom tretmanu lani je bila i <strong>Snježana Mehun </strong>(49), kao i <strong>Neven Ciganović </strong>(48). </p><p>- Nakon zahvata odmah sam otišla na 'špicu' na kavu i nitko ništa nije primijetio - rekla nam je poduzetnica i modna dizajnerica, a društveni kroničar nije se oduševio učinkom.</p><p>- Bio sam prije Kim Kardashian na tom tretmanu, i to nekoliko puta. Ali nisam oduševljen rezultatom. Mislim da brojne zvijezde rade taj zahvat u kombinaciji s botoksom i filerima pa tek onda ima učinka - zaključio je Ciganović. Da za estetsku kirurgiju nema krize, svjedoči nam i bivša Miss Universe <strong>Biljana Mančić</strong>, koja uskoro u Splitu otvara polikliniku. Biljana je donedavno s majkom imala studio za uljepšavanje, u koji je na masaže dolazila i<strong> Iva Todorić,</strong> njezina nova najbolja prijateljica, kao i <strong>Ana Bučević</strong>, životna guruica. No Biljana je otišla korak dalje. Pored standardnih botoksa i filera koji se danas mogu raditi i u kozmetičkim salonima, poliklinika će nuditi i osvježavanje vagine.</p><p>- Riječ je o anti ageu u ginekologiji, dermatologiji i stomatologiji. Spojila sam turizam i medicinu. Angažirala sam i psihologa jer sam primijetila da ljudi zbog nekog nezadovoljstva rade neki zahvat, a zapravo je problem u nečem drugom. Što se tiče anti agea u ginekologiji, to ćemo jedini u regiji raditi. Riječ je o tretmanu jačem od laserskog orošavanja. Vlastitom plazmom se vraća vitalnost vagini. Cijena tog tretmana je oko 7.500 kuna. Klijentice će moći i pojačati - točku. Primijetila sam da puno brakova pati zbog loše kvalitete odnosa. Već imamo zainteresiranih, za estetsku kirurgiju nema krize - kaže nam Biljana, na čije se otvorenje poliklinike očekuje dolazak brojnih poznatih poput Ane Bučević,<strong> Ive Leko, Monike Sablić, Renate Lovrinčević, Lane Hrgović...</strong></p>