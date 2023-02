Ivan Dečak priča nam o Letu 3 i prijateljstvu s Massimom: 'Znao je da je stvorena samo za njega'

Predani smo radu oko baš svakog segmenta unutar našeg glazbenog poziva, od skidanja glazbe, pisanja tekstova i snimanja u studiju do prezentacije uživo na koncertima, govori nam tako Ivan Dečak (43) o tajni uspjeha poznatog hrvatskog benda Vatra.

Foto: Filip Grzincic

Inače, njihov deseti studijski album 'Javi se kad stigneš' nominiran je za Porina kao najbolji album rock glazbe, a ovo nije njihova prva nominacija od kada je grupa zaplovila glazbenim vodama. Isto tako, nominirani su i u kategoriji za pjesmu godine 'Zamisli' koju su snimili s preminulim pjevačem Massimom. Ivan je s nama podijelio i same početke glazbene avanture s dragim kolegom.

- Massimo je na pjesmu 'Nama se nikud ne žuri' došao kao gost, publika je prepoznala pjesmu, a Porin je došao kao šlag na tortu. Potom sam mu nakon zajedničkog gostovanja u 'The Voiceu' napisao pjesmu 'Mali krug velikih ljudi', koja je vrlo brzo postala svojevrsna himna zajedništva. Mnogi su tek u zlokobnom vremenu pandemije shvatili da su upravo pravi ljudi ti koje treba imati pored sebe u dobru, ali što je još važnije i u zlu - rekao je.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pjevač je podijelio i kako je upravo ta pjesma završila u udžbeniku Hrvatskog jezika za osmi razred, što je Ivanu kao autoru jedno od dražih priznanja. Što se tiče pjesme 'Zamisli' glazbu je započeo Rajko Dujmić, a Ivan ju je dovršio i rekao kako je napisao i cijeli tekst.

- Pjesma je to koja je trebala zatvoriti naš upravo objavljen album 'Javi se kad stigneš', ali u zadnji čas, prije posljednjeg skretanja prema albumu, kao da je sama dala žmigavac i skrenula prema Maxu. Tekstualno sam se dotaknuo prolaznosti života, a to naše kratkotrajno gostovanje na ovoj predivnoj planeti pokušao sam usporediti sa životom jednog lista u krošnji drveta. Kad sam ju pustio Maxu samo je rekao kako je to pjesma za njega i bio je u pravu - izjavio je.

Foto: Milan Maricic

Hoće li i ova suradnja donijeti statuu kao maleni spomenik njihove posljednje suradnje, Ivan tvrdi da ne zna, ali u jedno je siguran, a to je da će ju ljudi držati na životu dok god je budu slušali, a za njega je to najveća nagrada.

Inače, Vatra je u ponedjeljak izbacila novi singl 'Zajedno sami', a s njim i videospot kojeg su snimali na dva mjesta.

Foto: 24sata/pixsell

- Ritam sekcija u našoj bendovskoj jazbini (tako volimo nazivati naš prostor za probe, snimanja i druženja) prva je lokacija spota, dok je ostatak sniman u studiju naših dugogodišnjih prijatelja, suradnika i producenata Jure Ferine i Pavla Miholjevića, koji su snimali, producirali i miksali kompletan album - rekao je i nadovezao se na to kako su snimali u novoobnovljenom gradskom muzeju u Virovitici.

- Drago nam je kad god možemo nešto vezano za Vatru uraditi upravo u našem rodnom gradu. Redatelj spota je Filip Gržinčić s kojim godinama imamo više nego uspješnu suradnju - podijelio nam je Ivan.

Bend svoje nove nastupe iz dana u dan najavljuje, a nas je zanimalo odakle crpe energiju s obzirom na to da su stalno u putu.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Svaki je nastup svojevrsna ovisnost za koju još nisu, niti bi ikada trebali pronaći lijek. To je istovremeno punjenje i pražnjenje kako onih na pozornici tako i onih ispred nje, naravno ukoliko energija kola obostrano - rekao je i dodao kako se nekad čudi energiji benda.

- Ponekad kad smo na putu po nekoliko dana pomislim kako nema šanse da skupimo snage za još jedan izlazak na pozornicu, ali čim na istu zakoračimo umor nestaje i počinje čarolija - objasnio je pjevač, a podijelio i svoje mišljenje na ovogodišnje predstavnike Hrvatske na Eurosongu.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Mišljenja sam da je Let dobar odabir. Dečke iz Leta poznajem osobno, a sa Mrletovom umotvorinom ŠČ kao i mnogima prije nje, od Srničice, Ciklame i La Popo koja do sada jos nije zaživjela, upoznat sam već dugi niz godina. Za njihovu pobjedu, iznenađeni su samo oni koji ih slušaju ili prate površno - zaključio je Ivan.

Najčitaniji članci