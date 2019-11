Ivan je Petru izbacio iz takta: 'Htjela sam ustati i samo otići'

Dolaskom nove djevojke, Ivan i mama Dubravka osjetili su kako se Petra udaljila, pa ju je Ivan odlučio izvesti na spoj. Romantični Ivan pokazao je sve svoje adute te Petru osvojio odlaskom na jezero gdje je na stablu objesio njihove zajedničke slike.

- Petra je jako draga i ja nju baš iskreno i cijenim i volim i koliko god joj pokušao na više načina dati do znanja, jednostavno ona ima jednu sliku koju želi ispuniti, a ja je možda nisam u stanju ispuniti - komentirao je Ivan.

Romantična gesta raznježila je Petru ostavivši ju bez teksta.

- U šoku sam! Zacaklile su mi se oči. Ovo je zapravo prva gesta koju sam ja doživjela na ovako romantičan način, da se netko baš potrudio - uzbuđena je bila Petra.

No, ljubavna idila nije dugo potrajala. Došavši u kafić, Ivan je poželio doznati neke Petrine odgovore bez konkretnih pitanja.

- Imam osjećaj da ono što ja tebi govorim, možda ti ne vidiš što je meni bitnije ili do čega mi je stalo. Mislim da u dosta stvari gledaš što je tebi bitno - poručio je Ivan Petri ostavivši ju poprilično zbunjenom.

- Meni je u jednom trenutku postalo toliko neugodno da sam ja htjela ustati i otići, jer smatram da taj razgovor nije bio za to mjesto. Imali smo jako lijep trenutak na jezeru i mislila sam da će nastaviti u tom tonu, a ne da ćemo sad kopati o našem odnosu - kazala je.

Ivan je Petri potom rekao kako nije siguran da imaju temelja za nastavak njihova odnosa, no da je apsolutno za to da ga probaju izgraditi.

- Nakon našeg današnjeg razgovora u kafiću, ja više ništa ne znam. Njemu je stalo, ali ne znam - zaključila je Petra.

Matejev spoj s Isabellom, prema njezinim riječima, bio je savršen.

- Kada bi me pitao netko koji je savršeni dejt, ja bih rekla ovaj! - oduševljena je bila Isabella odlaskom na ranč gdje su imali priliku i jahati konje.

- Imala sam osjećaj da je dobra i pozitivna osoba, ali nisam imala osjećaj da ćemo si baš ovako kliknuti. Nekako si karakterno pašemo - dodala je.

Dok je Isabella bila u oblacima, Maja je bila na mukama – Isabellin i Matejev spoj ju je rastužio.

- Cijelo vrijeme se nadam u sebi nečemu, i onda vidim te iskre s drugih strana. Mislim da sam skupo platila tu svoju neku nadu pritajenu u sebi koja je čučala i nije htjela van - kazala je u suzama.

Josip je na spoj izveo Patriciju koja je odlučila razriješiti svoje sumnje. Najprije ga je pitala zašto ju ne želi izbaciti na što joj je odgovorio da joj se sviđa. Potom je Patriciju zanimalo kakav je njegov odnos s Natali, što joj Josip nije želio odgovoriti.

- Teško mi je odgovoriti tko mi se sviđa, ali da joj kažem to je ono kao da joj otkrivam finale - kazao je Josip te prokomentirao Patriciju: 'Iako ona meni prodaje maglu da se ohladila od mene, vidim ja da joj paše kada ju zagrlim, kada skačem oko nje, ona cvjeta, to su cure, one se igraju te toplo-hladne igre, prihvatit ću to'.

Bruno je na spoj poveo Martinu i to u mramorne kupke.

- Mislim da me počeo primjećivati! - presretna je bila Martina. Bruno je iskoristio Martinine vještine te ju je tražio da ga izmasira.

- Mislim da Martina i ja nemamo toliko tema koliko uživamo u tišini i koliko se razumijemo da

ne pričamo - priznao je Bruno.

Dok Martina izgara za njim, izgleda kako Bruno još nije spreman potpuno se otvoriti.

- Martina je slična meni kada sam bio mlađi, treba još malo sazreti - rekao je Bruno tati Mili.

