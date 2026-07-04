Ivan Maloča o odlasku velikana Zrinka Ogreste: 'Bio je pravi profesionalac u svome poslu'

U petak nas je zauvijek napustio jedan od najcjenjenijih i nagrađivanijih hrvatskih redatelja, Zrinko Ogresta. Trajno je obilježio hrvatsku kinematografiju, a među brojnim priznanjima ističu se nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriji debitantskog filma za ‘Krhotine’, najuglednija svjetska TV nagrada Prix Italia za film ‘Isprani’, Srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovym Varyma za film ‘Tu’ i posebno priznanje na Berlinaleu za film ‘S one strane’. Upravo je Ivan Maloča radio s Ogrestom na filmovima 'Tu' i 'S one strane', ali i na mnogim drugim filmovima. Šokiran preranim odlaskom kolege, ali i prijatelja, Ivan Maloča nam je ispričao kako je bilo raditi s poznatim redateljem, ali i rekao kako su ga studenti obožavali.

- Bio je veliki profesionalac s kojim je bilo izrazito lako i ugodno raditi. 35 godina radili smo skupa te je zaista imao veliko znanje i pratio je filmove - rekao je Maloča još uvijek vidno šokiran i u nevjerici o smrti svojega kolege.

Pula: Dodjela nagrada 63. Pula film festivala | Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Bio je profesor emeritus na Akademiji i profesor na Sveučilištu Vern, a studenti su ga jako voljeli i iznimno cijenili, kvalitetno i dobro je predavao - rekao je.

Ovo je veliki šok za kolege i prijatelje hrvatskog redatelja jer je Zrinko Ogresta vodio zdrav način života te je pazio na svoje zdravlje do te mjere da je izlazio iz prostorije u kojoj se pušilo.

- Ovo je jako veliki šok jer nije pušio, nije pio, vodio je zdrav život i puno je hodao, često je znao ići planinariti na Sljeme - ispričao je Ivan Maloča koji još uvijek ne može vjerovati kako Zrinka Ogreste više nema.

Pula: Dodjela nagrada 63. Pula film festivala | Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Podsjetimo, Zrinko Ogresta preminuo je u 68. godini života, a ljubav prema filmu rodila se kad je imao 10 godina jer mu je otac kupio prvu amatersku kameru. Diplomirao je režiju pod mentorstvom Kreše Golika. Iskustvo je stjecao i kao asistent velikanima poput Antuna Vrdoljaka i Zvonimira Berkovića, upijajući znanje koje će kasnije prenijeti studentima. Film "S one strane" (2016.) postigao je golem uspjeh, osvojivši priznanje na Berlinaleu i sedam Zlatnih arena. Kroz svoj rad, Ogresta se profilirao kao autor koji se ne boji zaroniti u emocionalne i intimne traume likova zarobljenih u turbulentnim vremenima.