Ivan Zak oduvijek je bio tajnovit oko ljubavi, ostvario je sve što je govorio o prosidbi supruge

Pjevač Ivan Zak proteklog je vikenda stao pred oltar, a iako su se domaći mediji raspisali o intimnom vjenčanju, Zak više detalja nije otkrivao. Jaska Online prenosi kako se na vjenčanju okupilo stotinjak ljudi, a veliki dan sretni je par proslavio na luksuznom imanju blizu Novog Zagreba.

Supruga Ivana Zaka je Slovenka s kojom je već nekoliko godina u ljubavnoj vezi, no pjevač je vrlo tajanstven što se ljubavnog života tiče.

- Kada ne radim onda sam slobodan, a kada radim zauzet sam - komentirao je prije dvije godine u intervjuu za Happy FM pitanje je li slobodan ili u vezi.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Iako nikada ne otkriva koga ljubi, često je spominjao što traži u ljubavi.

- Postoji kemija koja se ili dogodi ili ne i o njoj ovisi sve - rekao je Zak u intervjuu za 24sata prije sedam godina. Tada je rekao i kako bi buduću zaručnicu želio zaprositi bez znanja većeg broja javnosti.

- Prosidbu zamišljam kao intiman čin. Nisam sklon dijeljenju svoga privatnog života s drugima - tvrdio je tada pjevač, koji obožava djecu i vidi se u ulozi oca. U svom je naumu očito ostao dosljedan.

Zbog ljubomornog muža je skoro imao problema s policijom

U gostovanju na radiju Happy FM, Zak se prije dvije godine prisjetio i anegdote koja je umalo prerasla u incident. Na društvenim mrežama je dobio prijetnje od supruga svoje obožavateljice koji je govorio da ide na policiju jer Ivan Zak njegovoj ženi šalje poruke.

- Kažu mu moji ljudi - gospodine, ako nema plavih kvačica to su vam lažni profili, to nije profesionalna stranica nego ‘fejk’. I eto skoro sam nagrabusio - rekao je u emisiji. Zaključio je onda kako bi najradije volio da internet ne postoji jer svatko može otvoriti lažni profil i raditi probleme.

Punio je Arenu, vodio diskoteke...

Pravog imena Ivan Volarić, pjevač je na sceni već dugi niz godina. Iza sebe ima brojne uspjehe, punio je i zagrebačku Arenu, a ima i hordu obožavateljica koje vjerno prate svaki njegov korak. Njegove pjesme redovito su na nacionalnoj ljestvici HR Top 100 najemitiranijih singlova u Lijepoj našoj, a prošle godine se u gostima kod Dalibora Petka prisjetio i svojih početaka.

- Snimao sam turbo folk kad to nije nitko radio. Imao sam tri diskoteke, 2 kafića, salu za svadbe i moj poduzetnički duh mi je govorio moraš u nečemu biti prvi. Punio sam klubove od Posušja, Splita do Berlina, imao i do 120 nastupa godišnje, ali sam u jednom trenutku zaokrenuo zvuk, odlučio promijeniti stil i fokusirati se na koncerte u dvoranama u Hrvatskoj i Sloveniji - rekao je Zak u emisiji.

Koncert Ivana Zaka u Areni Varaždin | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Meni se zamjeralo i govorilo ti si radio cajke, a danas ti ljudi idu u Arene. Ali smatram da je i to imalo svoje čari. Meni je to tada bilo zabavno jer je bilo zabranjeno. Danas je to postalo normalno i nije više moj đir.

Zak ima vlastiti studio u kojem snima pjesme, surađivao je s brojnim kolegama sa scene, a uvijek je spominjao kako će nastaviti biti dosljedan sebi i svom putu.

Njegove pjesme nerijetko su ljubavne tematike, no nikada nije otkrio kome su točno posvećene. Upravo Zak autor je većine svojih hitova, na kojima radi s već uigranim timom.