Ivana i Juan pobijedili u showu 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' pa pred svima zaplakali: 'Sreća i ponos!'

''Slučajni partneri'' Ivana i Juan te dugogodišnji prijatelji Ante i Danilo, dva najbolja para sezone, borili su se večeras za prestižnu titulu pobjednika, ali i vrijednu glavnu nagradu – novčani iznos od 50.000 kuna te poklon-bon Prima namještaja u vrijednosti 25.000 kuna.

A iako su se tijekom sezone Ivana i Juan više istaknuli svojim visokim ocjenama i pohvalama, bili su oprezni prije finala: ''Zna poći po krivu bilo kojem kuharu, pa i onom najboljem. Samo moramo biti fokusirani, kako smo kuhali dosad''.

''Ivana i Juan su zasluženo u finalu! Mislim da je nas do finala dovela zajednička vizija kako bi kuhanje trebalo izgledati – zabava, druženje, ljudi, namirnice u nekom jednostavnom obliku. Na neki čudan način se i nas dvojica nadopunjujemo'', komentirali su Ante i Danilo pa obećali da će večeras dati najbolje od sebe.

A kako i priliči finalu, finaliste je čekao najteži zadatak dosad – meni od čak šest sljedova! Natjecatelji su za 100 minuta morali prirediti salatu, hladno predjelo, toplo predjelo, juhu, glavno jelo s prilogom te desert.

Špiček je poručio finalistima kako ocjena večeras neće biti. Za svaki posluženi slijed dobit će samo komentare, a na kraju će žiri zajednički odlučiti tko zaslužuje pobjedu. ''Nema do kraja ništa. Dok ne probamo taj desert, ne možemo ništa reći'', najavio je chef.

Marijana je označila početak posljednjeg kuhanja sezone, a finalisti su se bacili na posao!

''Danas preuzimam inicijativu, imam jasnu viziju kako jela moraju izgledati'', kazala je Ivana, dok su Ante i Danilo svoju strategiju shvatili nešto manje ozbiljno pa su posao podijelili ''pola-pola''.

Žiri je prošetao među finalistima da bi doznao što to večeras kuhaju, ali i dao pokoji savjet.

''Drago mi je da ste se odlučili za Wellington. Mnogi su se na njemu poskliznuli. Ako ovo dobro napravite, to bi moglo imati puno težine'', kazala je Željka Ivani pa dodala da je njihov jelovnik dosta ambiciozan.

''Super namirnica, ali ako to ne dovedeš do vrhunca, dobiješ kontra-efekt… Imaju hrabrosti pa ćemo vidjeti kako će to ispasti'', komentirao je Pažanin Antin odabir svinjskog filea kao namirnice za glavno jelo, a njihov desert s ribizlima činio mu se prejednostavnim. S druge strane, Danilu su savjetovali da pazi na vrijeme kako bi svoj dio jela stigao na vrijeme poslužiti.

Posluživanje se bližilo pa su finalisti svoja jela polako dovršavali i servirali. ''Ja u ovih šest sljedova ne bih ništa mijenjao. Mislim da ćemo jako iznenaditi žiri'', najavio je Ante.

Finalistima su se u studiju tik prije ocjenjivanja pridružili i ostali kandidati sezone kako bi ih dodatno bodrili i pružili im podršku.

Prvi slijed bila je salata. Ivana i Juan donijeli su svoju salatu od cikle, zelene jabuka i karameliziranog kozjeg sira. ''Lijepo osvježava, svaki segment za sebe je dobro odrađen'', bio je zadovoljan Pažanin, uz sitne primjedbe. Špičeku se svidio okus, no imao je sitne zamjerke na prezentaciju i nejednake komade sira.

Danilo i Ante poslužili su salatu od piletine s preljevom od sezama. ''Iznenađujuće kod vas da je začinjeno kako treba'', zezao ih je Pažanin, a intenzivni okusi i sezamovo ulje svidjeli su se i Željki. Špiček je ponovno imao primjedbe na izgled tanjura.

Za hladno predjelo Ivana i Juan poslužili su tataki tunu. Željka nije imala primjedbi, a Špičeku je tuna bila malo prehladna jer su je poslužili ohlađenu u hladnjaku.

Ante i Danilo pripremili su goveđi carpaccio s emulzijom od artičoka. Pažanin je Anti zamjerio što s mesa nije uklonio svu masnoću i sve žilice, ali bio je zadovoljan okusom, a pohvalio je i začine. I Željka i Špiček su se složili s njim.

Stiglo je vrijeme i za toplo predjelo, a Ivana i Juan u finalnoj epizodi odlučili su se za Quiche Lorraine. ''Ne bih ništa mijenjao ni s okusima ni s teksturom, za mene je to odlično'', Pažanin je bio kratak i jasan.

Ante i Danilo donijeli su ražnjiće od pilećih srca na kremi od poriluka. ''Velika pohvala za odabir namirnice, dosta hrabro. Nisam baš sretna s kremom od poriluka'', komentirala je Željka. Špiček ovaj put nije imao primjedbi.

Svoju juhu od cvjetače aromatiziranu tartufima nosili su Ivana i Juan. ''Malo je neugledna na oko, ali u okusu je bomba'', Željka je bila zadovoljna, a Špiček je rekao da bi volio da je juha malo svjetlija.

Ante i Danilo poslužili su juhu od cikle. ''Oni su izvukli iz cikle najbolje, začini su super. Uspjeli su!'', Pažanin je bio oduševljen.

Žiri je, hodajući studijem, bio skeptičan prema pripremi oba glavna jela, a sad je na red stiglo i da ih kušaju.

Ivana i Juan donijeli su janjeću pisanicu Wellington. ''Divim se ljudima koji rade Wellington od janjetine, to nije nemoguće, ali je teško'', pohvalio je Špiček.

''Na oko i tehnički, jedna razina iznad kuhanja kakvo mi ovdje imamo. Za ovaj vam tanjur ja apsolutno skidam kapu'', zaključila je Željka.

Svinjski file s pireom od buče bilo je glavno jelo Ante i Danila. ''Godina sam u ovom žiriju… Nijedan lungić dosad nije bio ovako sočan, mekan i fin'', pohvalio ih je Pažanin. Željka također nije imala nijednu zamjerku.

''Jako ukusno i jako dobro napravljeno. Savršeno je to Ante odradio!'' i Špiček je nastavio s pohvalama.

Ostao je još tek desert, a svoj su prvo donijeli Ivana i Juan. Na meniju se našla čokoladna torta s narančom i Chantilly kremom. Željki je sirup od naranče na kolaču bio višak, a desert sveukupno malo presladak. Isto mišljenje imao je i Špiček.

Ante i Danilo poslužili su košarice s crvenim ribizlom. Željki je desert bio prejednostavan, ali ukusan, no Špiček nije bio zadovoljan: ''Desert mora biti car svega!'

Nakon svih šest sljedova i izvrsnih komentara, ostalo je još samo proglasiti onaj najbolji par. ''Čestitam vam! To je bilo izvrsno, iznad svih naših očekivanja! Stvarno jako dobra borba, nismo imali loš slijed večeras'', pohvalio ih je žiri.

Zajedničkim snagama žiri je odlučio – pobjednici devete sezone showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' su ''slučajni partneri'' Ivana Jukić i Juan Francisco Sanchez Gracia.''Sreća, ponos, čak i neka neočekivana melankolija jer je sve završilo. Tek sad vidim koliko je ljudi vjerovalo u mene onda kad ja nisam vjerovala u samu sebe'', oduševljeno je komentirala Ivana, a Juan je i zaplakao od sreće.

''Naša avantura je bila izvrsna, nismo nimalo razočarani, nismo ni očekivali da ćemo ući u finale'', zaključili su i ponosni Ante i Danilo.

Emotivna večer i finale showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' završilo je tako iskrenim čestitkama kandidata, zagrljajima, osmjesima i suzama radosnicama.