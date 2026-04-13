MARIAH CAREY JOJ JE INSPIRACIJA

Ivana Kindl za 24sata: Mačke i bliski ljudi me drže u ravnoteži

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL/Privatni album

Ivana Kindl na Zagrebački festival stiže s pjesmom koju je snimila s Matijom Dedićem, a u intervjuu nam je ispričala sve o suradnji, što sprema za nastup te se osvrnula i na prvatni život.

Admiral

Pjevačica Ivana Kindl na domaćoj je sceni već dugi niz godina, a novu pjesmu koju će predstaviti na pozornici 73. Zagrebačkog festivala snimila je kao duet s Matijom Dedićem. O suradnji, izazovima u karijeri, ali i privatnom životu ispričala nam je u intervjuu. Otkrila je i kako je započeo njezin glazbeni put.

DANAS SLAVI! FOTO Svoj pravi talent otkrila je u srednjoj školi: Pogledajte kako se mijenjala Ivana Kindl
FOTO Svoj pravi talent otkrila je u srednjoj školi: Pogledajte kako se mijenjala Ivana Kindl

- Na moj glazbeni put utjecala je Mariah Carey, kad sam čula njezine pjesme i taj božanstveni glas dogodila se svojevrsna katarza u meni. Imala sam 15 godina i od tog trenutka shvatila sam da je pjevanje moj poziv i počela sam svaki dan pjevati i vježbati. Otkrila sam svoj glas, išla sam na razna natjecanja. Ključan trenutak dogodio se 1999. kada sam dobila poziv da dođem u Zagreb pjevati u Funky town bendu. Relativno brzo nakon dolaska u Zagreb dobila sam šansu od diskografske kuće Menart u kojoj sam i dan danas. Tada je sve krenulo - kaže Kindl. Smatra da su danas drugačija vremena od onih kada je ona počinjala svoju glazbenu priču. 

- Ono što bih mladima savjetovala je da uvijek slušaju svoj unutarnji glas, da ne budu brzopleti i pomno biraju pjesme i suradnike za sebe - komentira pjevačica. Ispričala nam je i detalje nove pjesme koju će predstaviti na Zagrebačkom festivalu.

- Pjesma se zove 'Nestajemo' i suradnja je s Matijom Dedićem, a autor je Silvio Pasarić. Svidjela mi se smirujuća melankolija, eteričnost pjesme, poruka. Matijina magija uveličala je pjesmu i toliko volim njegovu senzibilnost koja se osjeti u svakom tonu kojeg odsvira - priča Kindl. To je ujedno i njezina treća suradnja s pokojnim glazbenikom, kao i posljednja pjesma koju je on snimio. Najavila je kako će nastup na festivalu biti emotivna posveta njemu i glazbi kao vječnoj ljubavi i inspiraciji. 

Nakon Zagrebačkog festivala nastavlja sa singlovima, ima dosta dogovorenih nastupa, a ističe da će sve biti u znaku stvaranja i muziciranja. Otkrila je i kako balansira glazbeni život s privatnim.

- U ravnoteži me drže bliski ljudi i mačke. Jako mi je bitan moj mir, uživanje u prirodi, što dalje od loših vijesti i situacija te ljudi koji energetski iscrpljuju - kaže pjevačica. Za kraj je podijelila i zanimljivu anegdotu iz privatnog života koja je utjecala na njezinu glazbu.

NOVI SINGL Ljubav koja se vidi i osjeća srcem: Babich i Ivana Kindl objavili novi spot “Pričekaj”
Ljubav koja se vidi i osjeća srcem: Babich i Ivana Kindl objavili novi spot “Pričekaj”

- R'n'b glazba imala je veliki utjecaj na mene u počecima i sjećam se kako sam maštala da radim s Baby Dooksom iz Bolesne braće, jer je grupi Divas složio fenomenalan beat za pjesmu "Euforia tada", koja me opčinila. Na kraju se mašta pretvorila u realnost i to mi je bilo nestvarno fenomenalno - zaključila je.

FOTO Bolno za gledati! Htjeli su se malo 'popeglati', ali botoks i operacije su im uništili izgled...
POŠLO PO KRIVU

FOTO Bolno za gledati! Htjeli su se malo 'popeglati', ali botoks i operacije su im uništili izgled...

Madonna, Courteney Cox, Priscilla Presley samo su dio poznatih koji su se podvrgnuli estetskim korekcijama, a rezultat nije bio za pohvalu...
Nives iz suncem okupanog Zadra: 'Oči ovdje drukčije sjaje'
CELZIJUSI SAMO RASTU...

Nives iz suncem okupanog Zadra: 'Oči ovdje drukčije sjaje'

Oči drugačije sjaje u Zadru!, poručila je Nives Celzijus sa suncem okupane terase. O kojim točno očima govori, ostavit ćemo svakome da procijeni. Proljetni sunčani dan iskoristila je za malo opuštanja na terasi. U kariranoj, lagano raskopčanoj haljinici, baš kako i priliči za ugodnih 19 stupnjeva, mijenjala je poze. Na trenutke bi sjela, zatim se lagano naslonila, pa pogledom 'uhvatila' kameru. A na Instagramu, očekivano, samo komplimenti. Neki su joj dobacili da se slobodno preseli u Zadar pa da joj 'oči stalno tako sjaje', a drugi da je bomba.
ANKETA Je li Dora zasluženo pobijedila u 6. epizodi 'TLZP-a'?
RECITE NAM SVOJE MIŠLJENJE

ANKETA Je li Dora zasluženo pobijedila u 6. epizodi 'TLZP-a'?

Briljirala je kao legendarni Luciano Pavarotti dok je pjevala pjesmu 'O sole mio', a reakcije žirija to su samo potvrdile

