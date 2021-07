Legendarni Mate Mišo Kovač danas slavi 80. rođendan, a njegova kći Ivana tati je poželjela samo zdravlja. U razgovoru s Ines Nosić i Gordanom Vasiljem u showu 'Dobar dan Dalmacijo' otkrila je i kakav je bio kao otac te kako je reagirao na njezin nastup na Splitskom festivalu.

- Meni je ka da ja slavim rođendan. Mislim da veću euforiju osjećam ja nego on. Čuli smo se jutros oko sedam, samo kratko čestitali, i odma me pita: 'Kako ti ide pisma s Lukom Basijem?' Kratko o rođendanu i odma o pismi. Njemu je to normalno. Niko nema osjećaj da on ima toliko godina. I onda kada tako kažete 80, promisliš pa di prije. Nema on toliko. Imaš osjećaj da ima 50 - 60 godina - rekla je Ivana Kovač.

S feštom će pričekati dok ne popuste vrućine, a bit će u krugu obitelji.

- Mojoj kćeri Eleni rođendan je 6. kolovoza, pa kad malo splasne vrućina svi ćemo se naći i proslaviti sve. Moj je 01.09., pa će biti 3 u 1 - otkrila je Ivana.



Odrastanje uz Mišu je jednom riječju bilo – uzbudljivo. Otkrila je i kakav je Mišo bio kao otac.

- Ne da nije bija strog nego ništa. Znaš kad možeš radit šta oćeš, eto doslovno tako - iskreno će.

Mišo je pratio Ivanin nastup na ovogodišnjem Splitskom festivalu s pjesmom Danas i nije krio razočarenje što nisu osvojili nagradu.

- Gleda je, očekiva je da ćemo dobit nagradu. Reka mi je samo - Boli te pipa, gledalo te 200 milijuna ljudi, oni znaju sve - ispričala je Ivana.