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Ivana Kovač otkrila kako Mišo provodi dane: 'Najdraže mi je što ga mogu razveseliti'

Piše 24sata,
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Ivana Kovač otkrila kako Mišo provodi dane: 'Najdraže mi je što ga mogu razveseliti'
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Foto: Ivo Čagalj/Pixsell - ilustrativna fotografija
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Ivana Kovač govorila je o svom novom projektu, albumu 'Ivana piva ćaću' s obradama najvećih hitova Mate Miše Kovača, ali i o svojoj kćeri Eleni koja je upravo krenula u treći razred

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Nije to došlo preko noći, to je jako dugo sazrijevalo, dugo su mene nagovarali na to... Pričam o nekih 15 godina, a on sam od ohohoho. Ali ja sam se trebala posložit, pošto postoji određena težina, on je prevelik, u ovom svijetu, ako ćemo gledati svjetovno, komentirala je Ivana Kovač za RTL Scenu svoj novi projekt, 'Ivana piva ćaću', album s obrada pjesama Mate Miše Kovača. Ivana je otkrila i kako je tata Mišo zadovoljan njenom izvedbom svojih najvećih hitova.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Kad je izašla 'Malo mi je jedan život s tobom', on je poludio skroz za tim, kazala je Ivana i dodala kako joj je drago razveseliti oca.

- To mi je najdraže od svega, znači čovjeka koji je prošao toliko toga, ima toliko hitova, da njegova kćer njemu može donijeti to, da ga razveseli, da oživi u njemu nešto, on je toliko sretan, ustvari mi je najljepši dio svega toga što je on sretan radi toga, kazala je pjevačica i otkrila da je legendarni pjevač dobro. Dane, kaže, provodi sa suprugom Lidijom i njihova dva psa. 

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- Pa nije on kompliciran, s Lidijom je, imaju dva pasića i super im je, kazala je Ivana koja uz posao balansira i majčinske obaveze. Njena kći Elena upravo je krenula u treći razred osnovne škole, a pjevačica otkriva kako je vrlo odgovorna učenica te da ima sve petice.

- Srića, pa ja ne moram ni pogledati bilježnicu što ona radi. Njoj se ne može desiti da ona ne napiše domaći rad, kazala je ponosna mama, a prenosi Net.hr. 

Foto: Instagram/kerolaychaves

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