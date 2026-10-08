Ivana Mišerić otkrila gola pred kamerama da ima mutaciju gena: 'Ne odgađajte pregled!'

Zaštitno lice bravo radija, Ivana Mišerić, povodom listopada, mjeseca borbe protiv raka dojke, odlučila je poslati snažnu poruku svim ženama. U emotivnom videu, u kojem je pred kameru stala gotovo potpuno razodjevena, s tek simboličnom ružičastom trakom preko grudi, pročitala je potresnu ispovijest slušateljice koja je zbog raka dojke izgubila najbolju prijateljicu. No, iza ove snažne poruke stoji i Ivanina osobna priča koju je odlučila podijeliti s javnošću.

- Moja najbolja prijateljica umrla je prošle godine od raka dojke. Imala je samo 41 godinu. Rekla je da će se naručiti na pregled čim prođe ova gužva na poslu. A onda, čim prođe ljeto, pa je prošao i Božić. Kad je konačno otišla, bilo je prekasno - dio je potresne ispovijesti slušateljice bravo radija koju Ivana izgovara pred kamerom.

Priča o ženi koja je preglede odgađala čekajući pravi trenutak postala je središnja poruka videa koji upozorava na važnost pravovremenog otkrivanja bolesti. Bez suvišnih riječi i velikih produkcijskih efekata, Ivana je odlučila progovoriti o temi o kojoj se često govori kroz brojke, zaboravljajući da iza svake statistike stoje stvarni životi.

- Kada govorimo o raku dojke, govorimo o stvarnim ženama, stvarnim tijelima, strahu, borbi i, nažalost, o ženama koje tu borbu nisu preživjele. Priča žene koju sam podijelila u videu podsjetnik je da iza svake statistike postoji nečiji život, obitelj i ljudi koji ostaju iza nje - istaknula je Ivana.

Foto: BRAVO/PROMO

- Ako ćemo iskreno... zbog svoje obiteljske situacije otišla sam na gensko testiranje. Nisam ništa mirnija ili nemirnija nakon toga, ali činjenica je da nosim mutacije gena BRCA1 i zbog toga živim sa sviješću da je briga o zdravlju dojki nešto što ne smijem uzimati zdravo za gotovo. I nikako to ne želim pretvoriti u strah, nego u odgovornost prema sebi, ali i u poruku drugim ženama da svoje zdravlje stave na prvo mjesto - otkrila je voditeljica.

Odvažnim vizualnim pristupom Ivana je odlučila dodatno naglasiti poruku koju šalje. Ružičasta traka, prepoznatljiv simbol borbe protiv raka dojke, prekriva njezine grudi, a gotovo potpuno ogoljeno tijelo postaje podsjetnik na važnost brige o vlastitom zdravlju. Iza naizgled provokativnog prizora krije se jednostavan cilj – potaknuti žene da prestanu odgađati preventivne preglede.

Foto: Gordan Svilar/bravo! kids

- Ako samo jedna od nas ode na pregled na vrijeme, ili podsjeti mamu, sestru, prijateljicu da učini isto, onda je video ispunio svoju svrhu. Ružičasta traka i golo tijelo su tu... da ne zaboravite na svoje - poručila je Ivana.

Rak dojke najčešća je zloćudna bolest kod žena u Hrvatskoj. Godišnje se bilježi više od 3000 novih slučajeva, a nekoliko stotina žena izgubi život zbog ove bolesti. Iako rano otkrivanje ne jamči izlječenje, značajno povećava mogućnosti uspješnog liječenja. Ivanina poruka dolazi upravo u mjesecu posvećenom osvještavanju važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, a njezina osobna ispovijest dodatno podsjeća da briga o zdravlju nije nešto što bi trebalo ostavljati za kasnije. Jer gužve na poslu prolaze, ljeta završavaju, a blagdani dolaze i odlaze. No neke stvari jednostavno ne bi smjele čekati.