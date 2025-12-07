Ivana Šojat predstavila je novi roman: 'Htjela sam pokazati da i muškarci imaju osjećaje'

Deveti, ujedno pretposljednji, dan 31. Sa(n)jam knjige u Istri obilježio je niz različitih promocija, razgovora i panela, a poseban književni užitak publici je pružila Ivana Šojat, koja je u programu Nemiri predstavila svoj novi roman, "Sanjao sam snijeg"' (Naklada Ljevak). Promociju je izvrsno vodila Ivana Peruško, koja je Ivanu Šojat upoznala kroz tekst, a Nenad Rizvanović govorio je o Osijeku, gradu i njegovim ljudima, čiji se duh i temperament točno "čitaju" u ovom romanu, koji promišlja teme smrti, ali i temu umijeća preživljavanja.

Na pitanje zašto je kao pripovjedačica odabrala muško lice Ivana Šojat, inače dobitnica nagrade Fric 2022/2023. godine za roman "Sama", odgovorila je:

- Ne smijemo dozvoliti da nam se dogodi 'Životinjska farma' i da neki budu jednakiji od drugih. Htjela sam pokazati da i muškarci imaju osjećaje, i na neki način ispraviti nepravdu koja ih prati. Moj glavni lik pati, a da sam umjesto njega izabrala ženski lik, bilo bi to opće mjesto. Teško je izaći na kraj s boli, a ovu knjigu htjela sam iskoristiti da odžalujem svoju baku.

Roman "Sanjao sam snijeg" intimna je priča o gubitku, sjećanju i krhkosti obiteljskih veza. U središtu svega nalazi se sin koji promatra smrt svoje majke, a zatim i tihu patnju oca, te pokušava razumjeti vlastitu krivnju i smisao života. Uz pomoć niza sjećanja i poetskih slika, Ivana Šojat stvorila je knjigu o obitelji, tuzi, smrti, ljubavi i životu nakon života, knjigu koja uzbuđuje i smiruje, koja izaziva sućut i koja donosi pročišćenje. Na programu Doručak s autorom s Aljošom Pužarom razgovarao je talijanski pisac Sergio Segio, rodom Puljanin, čije su djetinjstvo i mladost obilježili različiti nemiri, a koji je danas publicist, pjesnik i aktivist za ljudska prava.

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

- Solidarnost je ona spona među ljudima koja može biti točka promjena koju vladajuće strukture nisu u mogućnosti pokrenuti - rekao je autor. U programu Razgovor iza zavjese predstavljena je knjiga Dejana Aćimovića i Borisa Rašete "Ratko Rudić. Dogodio se: istinita životna priča" (Da Film), a s jednim od najvećih i najtrofejnijih hrvatskih sportaša i trenera razgovarao je vrsni sportski znalac Emir Imamović Pirke.

- Imao sam svoje kriterije za izbor igrača koji će ući u sastav. Ne biram najbolje igrače nego igrače pobjednike, ne igrače virtuoze nego one najbolje za ekipu. Kao trener bio sam vrlo zahtjevan, zvali su me i tiranin, ali ja sam garantirao rezultat - kazao je Ratko Rudić, koji je govorio i o gradovima svojeg odrastanja, ali i o svojoj ljubavi prema umjetnosti te o tome kako je igrače vodio u muzeje i davao im “lektiru”.