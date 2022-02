U večerašnjem izdanju showa 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' tema zadatka je 'Domaće je domaće' što je parove odvelo u Liku i Gorski i u 75 minuta morali su pripremiti dva tradicionalna jela, ličku kalju i goranski nadjev, tj. budlu.

POGLEDAJTE VIDEO

Na njihovim stolovima našli su se osnovni recepti, a među ostalim sastojcima bili su i janjetina, lički krumpir, svježi kupus, ali i debela svinjska crijeva.

- Danas sve znamo i danas ne smijemo zeznuti, da me se doma ne odreknu – rekla je Ana, koja je rodom iz Like.

Petra i Dalibor bili su zadovoljni zadatkom jer se lički specijaliteti pripremaju u njihovoj obitelji, pa je Dalibor večerašnja jela posvetio punici. No neki kandidati su priznali da se s kaljom i budlom susreću po prvi put, a posebno je zbunjen bio španjolski Istrijan Juan.

- Nemam pojma što je lička kuhinja. Ovo mi je katastrofa recept. Nikad za ovo nisam čuo niti sam to radio. Ivana je danas šefica - zaključio je Juan.

Večeras je u kuhinji vladala opuštena atmosfera i kandidati su si međusobno pomagali. Članovi žirija prošetali su studijem da provjere kako im ide, ali da im daju poneki koristan savjet jer je parove tijekom kuhanja najviše mučila svinjska crijeva koja su morali pravilno očistiti, isprati i napuniti nadjevom. Također morali biti posebno pažljivi s crijevima kako ne bi pukla, što se tijekom kuhanja upravo to dogodilo Ivani i Juanu.

- Debakl! Mrak mi je pao na oči – rekla je Ivana komentirajući njihovu pogrešku.

Nakon tog incidenta stiglo je vrijeme za serviranje i kušanje. Prve su svoje ličke specijalitete nosile Ana i Sandra, a Željka im je zamjerila što su dodale čili u kalju, dok joj smjesa za budlu, kojom su punile crijeva, nije bila dovoljno kompaktna.

- Pričamo o nijansama, to je ukusno i dobro jelo - poručila je Željka natjecateljicama.

Slične primjedbe imao je i Špiček koji je Ani i Sandri udijelio neke korisne savjete za pripremu jela, no one su svojim komentarima dale do znanja kako baš ne vole primati kritike za svoje kuhanje. Pažanin im je dao peticu, Željka sedmicu kao i Špiček i time osvojile razočaravajućih 19 bodova.

Sljedeći su bili Snježana i Mario, a žiri se složio da su sastojci za goransku budlu bili malo prekrupno nasjeckani, dok im se kalja svidjela.

- Komadi mesa se tope u ustima, to je jako lijepo začinjeno- pohvalio ih je Pažanin.

Za njihova jela Špiček im je dodijelio osmicu, Pažanin sedmicu, a Željka osmicu i tako zaradili lijepa 23 boda.

Sljedeći na redu su bili Ivana i Juan. Iako im je puklo crijevo Ivana je bila sigurna u njihovo jelo.

- Sigurna sam u okus nadjeva. Okus kalje mi je također u redu. Očekujem dobre ocjene – rekla je samouvjerena Ivana.

Pažaninu je u kalji bilo previše kupusa i krumpira, a prilično im je zamjerio nespretnost pri pripremanju budle i pucanje crijeva.

- Ovo ću smatrati neuspjelim iz poštovanja prema drugih kandidatima – rekao je Pažanin, dok je Željka bila nešto blaža.

- Ja to danas nisam doživjela kao neku veliku grešku. Po formi i teksturi se jako lijepo vidjelo da je odrađeno kako treba – rekla je Željka koja im je dodijelila osmicu, Špiček sedmicu, a strogi Pažanin nisku četvorku i tako zaradili samo 19 bodova.

- Nisam zadovoljna jer su okusi pogođeni i okusi su odlični. Zato nisam dobre volje - prokomentirala je Ivana ocjene i zatim pustila suzu, dok ju je partner Juan tješio.

Sljedeći su svoja jela nosili Ante i Danilo, za koje je Željki u nadelu bilo malo previše nadjeva, a Špičeku je meso u kalji bilo malo prežilavo. Pažanin im je dao osam, Željka sedam, a Špiček šest I tako ukupno zaradili 21 bod.

Marija i Ante danas su u kuhinji odlično surađivali, a da su obavili dobar posao, svjedočio je i nikad kraći, jednoglasni komentar žirija.

I vaša kalja i nadelo su najbolji danas! – pohvalio ih je oduševljeni žiri.

Željka i Pažanin na svoje su kuhače odmah napisali desetke, a Špiček je na kraju dao devetku zbog malo raskuhanog krumpira i kupusa koji nije bio najpravilnije narezan. Baka i vatrogasac osvojili su sjajnih 29 bodova.

- Najjači smo danas- rekli su oduševljeno dok su im ostali parovi čestitali na uspjehu.

Posljednji na redu su bili Petra i Dalibor koji su samouvjereno nosili svoja jela pred žiri.

- Meni je vaša lička kalja fantastična. Vaše meso je dosad najbolje kuhano- poručio im je Pažanin koji je pohvalio goranski nadjev.

Također, i ostali članovi su imali pozitivne komentare, a to su i začinili ocjenama. Željka je dala devet, Špiček osam, a Pažanin desetku i tako ukupno zaradili 27 bodova koji su oduševili vesele Horvate.

Nakon prvog ovotjednog kuhanja vode Marija i Ante s 29 bodova, dok posljednje mjesto zauzimaju Ivana i Juan s 19 bodova. Koje će delicije sutra biti na meniju u showu 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' možete doznati u 21 sat na RTL-u.