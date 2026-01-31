Ivančica Pahor: 'Otkako sam saznala za bolest nisam pustila ni suzu. Biram vjeru, a ne strah'

Ivančica Pahor (43), nekadašnja Miss turizma i pratilja Miss turizma svijeta, nedavno je javno progovorila karcinomu limfnih čvorova koji joj je dijagnosticiran. Na društvenim mrežama često podijeli svoj pogled na tu tešku dijagnozu. Prije par dana je poručila kako je mnogi pitaju kako uspijeva ostati toliko pozitivna i vedra u situaciji u kojoj je.

- Uvijek ima kažem isto: Ne mogu i ne želim biti drugačija, Bog nam je dao život kao zadatak, da iz njega izvučemo maksimum, bez obzira na okolnosti - napisala je pa dodala:

- Nikada nisam klonula, pa neću ni sada. Od trenutka saznanja za bolest, kroz cijeli proces liječenja, nisam pustila ni jednu suzu. Ne zato što mi nije teško, nego zato što biram vjeru umjesto straha. Odlazim na misu, molim se za svoje bližnje, često čak i zaboravim pomoliti se za vlastito zdravlje. Tješim druge kada plaču zbog mene, jer ne želim da me gledaju kroz bol, nego kroz snagu.

Za kraj je poručila da se ne predaje.

- Ja sam ratnik. I dok god dišem, biram hrabrost, vjeru i svjetlo, čak i onda kada je najteže - napisala je Pahor.

Ranije je o dijagnozi pričala za 24sata te objasnila zašto je odlučila otvoreno govoriti o svojoj borbi.

Zagreb: Ivančica Pahor pozirala na špici | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Bolest nije sramota. I nije kraj. Ona je teška i brutalna, ali i prilika da se povežemo, da pružimo ruku jedni drugima. Ako moj put pomogne samo jednoj osobi da se ne osjeća sama, već sam učinila mnogo - ispričala nam je.