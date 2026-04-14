Ivanka Boljkovac: Nemam djece jer sam ganjala svoju karijeru

Sopranistica, glumica i nacionalna prvakinja Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu Ivanka Boljkovac, uživa u zasluženoj mirovini i, kako kaže, napokon se posvetila sebi. Nakon 40 godina bogate karijere se 2021. oprostila od kazališne scene i otišla u mirovinu. Iako kaže da to isprva nije htjela, predomislila se i jako joj je lijepo.

Iza nje su brojne nagrade za iznimna pjevačka i glumačka postignuća, a najveća podrška tijekom cijele karijere bila joj je majka Kata, koja je preminula prije četiri godine. Tada je Ivankin glas jednostavno utihnuo.

- Ja scenu obožavam, ali sam jednostavno poslije smrti majčice, nekako taj gučak se zatvorio. Otpjevala sam bila završnu predstavu da se oprostim od publike, od kolega, ali poslije toga sam pjevala samo kad su me jako molili da otpjevam i od onda sam prestala i mogu vam reći da to nije loše - ispričala je Boljkovac za IN magazin.

Kako je ispričala, svoj je život živjela punim plućima. Voljela je, kaže, zaružiti s društvom u mlađim danima, no priznaje da bi neke stvari ipak napravila drugačije.

- Možda bi se neke stvari mogle promijeniti, da malo bolje prođem u životu, da ne prolazim uvijek glavom kroz zid. Ali opet, s druge strane, to sam ja. Ja sam cijeli život sama probijala - poručila je.

- Ja sam žrtvovala familiju, svoju osobnu, evo. Ja koja obožavam djecu, nemam svoje djece. Jednostavno sam ganjala karijeru jer sam ipak iz jedne neimaštine izašla, ja sam morala dobro paziti da ne napravim kakvu svinjariju, i da idem naprijed jer me nije imao tko pridržati ili pomoći - objasnila je.

Boljkovac je rekla i kako je trebala biti narodna pjevačica.

- Ali kako je moja mama radila u glazbenoj školi i uvijek smo pjevale, naravno narodnu, zabavnu glazbu, i onda sam počela svirati violinu i eto - poručila je.

Za kraj je poručila da možda ipak još jednom u životu zapjeva, ali samo pod uvjetom da je to u dobrom društvu.