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U MIROVINI JE

Ivanka Boljkovac se nakon dugo vremena pojavila u javnosti

Piše 24sata,
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Ivanka Boljkovac se nakon dugo vremena pojavila u javnosti
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Zagreb: Poznati na premijeri opere „Carmen” | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Omiljena operna diva Ivanka Boljkovac rijetko se u posljednje vrijeme pojavljuje u javnosti, no voli popratiti kulturna događanja. Ovoga puta je došla na premijeru opere Carmen u HNK

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Nakon 40 godina bogate karijere, omiljena operna diva Ivanka Boljkovac je 2021. godine otišla u zasluženu mirovinu. Od tada se ne pojavljuje često u javnosti, no s vremena na vrijeme dođe u HNK u Zagrebu. Tako je i u petak došla na premijeru opere Carmen, a ranije ove godine bila je tamo na premijeri baleta Trnoružica. 

Ova sopranistica, glumica i nacionalna prvakinja Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu je travnju za IN magazin ispričala da isprva nije htjela u mirovinu, no da se predomislila i da joj je jako lijepo. 

Zagreb: Poznati na premijeri opere „Carmen”
Zagreb: Poznati na premijeri opere „Carmen” | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Ja scenu obožavam, ali sam jednostavno poslije smrti majčice, nekako taj gučak se zatvorio. Otpjevala sam bila završnu predstavu da se oprostim od publike, od kolega, ali poslije toga sam pjevala samo kad su me jako molili da otpjevam i od onda sam prestala i mogu vam reći da to nije loše - ispričala je Boljkovac za IN magazin tada. 

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Rekla je i kako je svoj život živjela punim plućima, no priznaje kako bi neke stvari ipak napravila drugačije. 

- Možda bi se neke stvari mogle promijeniti, da malo bolje prođem u životu, da ne prolazim uvijek glavom kroz zid. Ali opet, s druge strane, to sam ja. Ja sam cijeli život sama probijala - poručila je. 

Zagreb: Poznati na premijeri opere „Carmen”
Zagreb: Poznati na premijeri opere „Carmen” | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Ja sam žrtvovala familiju, svoju osobnu, evo. Ja koja obožavam djecu, nemam svoje djece. Jednostavno sam ganjala karijeru jer sam ipak iz jedne neimaštine izašla, ja sam morala dobro paziti da ne napravim kakvu svinjariju, i da idem naprijed jer me nije imao tko pridržati ili pomoći - objasnila je. 

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