Laser show, pirotehnika i hitovi: Rave legende nakon više od 30 godina napokon stižu u Zagreb

Legendarni njemački techno sastav Scooter, sinonim za energične beatove i zarazne refrene koji su obilježili generacije, po prvi put u svojoj dugoj i uspješnoj karijeri stiže u Hrvatsku. Njihov nastup na zagrebačkom Fair Festu 13. rujna bit će vrhunac festivala i jedinstvena prilika za domaću publiku da uživo doživi glazbeni fenomen koji je prodao više od 30 milijuna ploča i oblikovao europsku rave scenu. Priča o Scooteru priča je o upornosti, evoluciji i neuništivoj energiji koja traje već tri desetljeća.

Put do globalne slave nije bio ni brz ni jednostavan. Sve je počelo 1985. godine u Hannoveru, kada su se H.P. Baxxter (pravim imenom Hans Peter Geerdes) i Rick J. Jordan upoznali preko malog oglasa. Zajedno su osnovali synth-pop bend Celebrate the Nun, koji je, unatoč solidnom uspjehu i hitovima poput "Will You Be There" na američkoj Billboard dance ljestvici, ostao u sjeni velikana poput Depeche Modea.

Foto: PROMO

Nakon raspada benda i kratkog perioda u kojem su djelovali kao uspješan remikserski tim The Loop, Baxxter i Jordan su, zajedno s menadžerom Jensom Theleom, 1993. godine pokrenuli projekt koji će im promijeniti živote – Scooter. Njihov prvi singl, obrada "Vallée de Larmes", postigao je solidan uspjeh na njemačkim dance ljestvicama, no ono što je uslijedilo bilo je ravno eksploziji. Pjesma "Hyper Hyper", zamišljena kao underground klupski hit, vinula se na drugo mjesto njemačke ljestvice singlova, prodana je u više od 750.000 primjeraka i preko noći lansirala techno iz klubova u sam vrh mainstreama.

"Hyper Hyper" je bio tek početak. Uslijedio je niz hitova koji su zacementirali njihov status – "Move Your Ass", "Friends", "Endless Summer" i "I'm Raving". Scooter je razvio prepoznatljiv zvuk: kombinaciju hard dance i happy hardcore ritmova, semplova poznatih pjesama, pamtljivih melodija i, naravno, energičnog vikanja frontmena H.P. Baxxtera. Njegovi stihovi, često naizgled besmisleni poput "Respect to the man in the ice cream van!" ili kultno pitanje "How much is the fish?", postali su dio pop kulture.

Foto: screenshot/Youtube

Bend je tijekom godina prošao kroz brojne promjene u postavi, koje su interno nazivali "poglavljima". Članovi poput Ferrisa Buellera, Axela Coona, Jaya Froga i Michaela Simona ostavili su svoj trag, no konstanta je uvijek bio H.P. Baxxter – srce i duša benda. Uz njega, ključnu ulogu u studiju dugo je imao Rick J. Jordan kao glazbeni arhitekt, dok je Jens Thele iz pozadine vukao poslovne poteze. S više od 80 zlatnih i platinastih nagrada, Scooter je postao najuspješniji njemački glazbeni projekt u povijesti ljestvica.

Njihova sposobnost da se prilagode i ostanu relevantni dokazana je i 2008. godine, kada je njihov album Jumping All Over the World neočekivano osvojio prvo mjesto britanske ljestvice albuma, svrgnuvši Madonnin Hard Candy.

Scooter napokon stiže pred hrvatsku publiku

Nakon više od tisuću nastupa diljem svijeta, Scooter napokon stiže i pred hrvatsku publiku. Njihov nastup na festivalu FAIR FEST 2025 na Zagrebačkom velesajmu najavljen je kao glazbeni spektakl koji se ne propušta. Obožavatelji mogu očekivati sve ono po čemu je Scooter poznat: nezaustavljivu energiju, impresivne scenske efekte s laserima i pirotehnikom te setlistu ispunjenu najvećim hitovima karijere. Pjesme poput "Nessaja", "The Logical Song", "Maria (I Like It Loud)" i, naravno, "Hyper Hyper" odjekivat će Zagrebom i pružiti publici čistu rave euforiju.

Dolazak Scootera u Hrvatsku više je od običnog koncerta; to je proslava tridesetogodišnje ostavštine benda koji je definirao žanr i dokazao da ljubav prema plesnoj glazbi ne poznaje granice ni vrijeme. Pripremite se za događaj za pamćenje, jer njemačke techno legende jamče samo jedno – zabavu koja će vas oduševiti.