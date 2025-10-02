Čekanju je došao kraj: U petak izlazi novi album Taylor Swift

Sutra će osvanuti dan koji su svi vjerni obožavatelji planetarno popularne Taylor Swift čekali mjesecima, Naime, u šest sati ujutro po našem vremenu, izlazi njen album 'The Life of a Showgirl'.

Prije nekoliko mjeseci Taylor je u podcasta svog zaručnika Travisa Kelcea i njegovog brata Jasona 'New Heights' otkrila gotovo sve o svom 12. albumu, piše euronews.com.

Tada je otkrila kako je na albumu radila u Europi dok je bila na turneji Eras Tour koja je rušila rekorde, što odgovara samom nazimu albuma 'The Life of a Showgirl', odnosno 'život superdjevojke'.

Tema naslovnice albuma je "kraj mog dana", rekla je Swift. "Moj dan završava sa mnom u kadi." Također naglašava o čemu album govori: “Sve što se događalo iza zavjese.”

- Ovaj album govori o tome što se događalo iza kulisa mog unutarnjeg života tijekom ove turneje, koja je bila tako bujna, električna i živahna - rekla je.

- To jednostavno dolazi iz zarazno najradosnijeg, najživljeg, dramatičnog mjesta na kojem sam bila u životu. Ta žar je došla do izražaja na ovoj ploči - dodala je Taylor. Narančastu boju je odabrala jer je to boja uz koju osjeća energiju.

- Ovo je ploča koju sam želio snimiti jako dugo. Svaka pojedinačna pjesma je na ovom albumu iz stotina razloga, znate? Ne možemo maknuti jednu i da to bude isti album. Nismo mogli dodati jednu i da to biti isti album. Baš je kako treba - zadovoljna je pjevačica.

Travis je album nazvao "optimističnim", ističući razliku u tonu u odnosu na njezine pjesme iz 2024.

- Život je optimističniji - odgovorila je Swift, nasmiješivši mu se.

'The Life of a Showgirl' producirala je Swift s Maxom Martinom i Shellbackom, s kojima je prethodno surađivala na albumima uključujući 'Red' iz 2012., '1989' iz 2014. i 'Reputation' iz 2017.

Tijekom podcasta, Swift je opisala Martina kao svog "mentora" i istaknula kako su on i Shellback pomogli u stvaranju nekih od njezinih najvećih hitova, poput 'We Are Never Getting Back Together', 'Shake It Off', 'Blank Space' i 'Delicate'.

Na pitanje hoće li objaviti još jedan set pjesama odmah nakon izlaska ovog albuma, kao što je bio slučaj prošle godine, rekla je kako ne dolaze drugi, misleći na dvostruki album iznenađenja iz 2024. Ovaj album će biti samostalan s 12 pjesama, bez bonus pjesama.