Izašao je album neobjavljenih pjesama Jurice Popovića. Matija Vuica: 'Ovime slavim ljubav...'

Objavljen je album dosad neobjavljenih pjesama Jurice Popovića. Dvanaest pjesama izašlo je u suradnji diskografskih kuća 'Magic Music' i 'Croatia Records'. Album je nastajao tijekom 2023. godine te je svojevrsna posveta povodom obljetnice rođendana prerano preminulog glazbenika, a naziv 'Vojnik svjetla' vrlo je simboličan jer predstavlja dirljivo nasljeđe i specifičnosti koje je Jurice ostavio iza sebe.

- Ljubav ne umire nikada, ona mijenja boje, tu je uvijek i sada, kao štit za oboje - glasi poruka koju je Popović ostavio svojoj dugogodišnjoj partnerici Matiji Vuici.

- Ovim albumom slavim ljubav jer je Jurica za mene jedna od onih čistih duša koje sjaje u tami: 'Vojnik svjetla što sja u tami, drži luč, čuva nas da ne budemo sami' - prokomentirala je Matija Vuica.

Matija i Jurica slovili su kao jedan od najskladnijih i najdugovječnijih parova, a Jurica joj je ostavio vrlo emotivnu poruku.

Matija je prošle godine, na godišnjicu Juričine smrti posthumno objavila njegovu pjesmu, dobro poznate stihove 'Pjesmo, ljubavi moja'. Također, dizajnerica je i vrlo emotivno obilježila glazbenikov 66. rođendan kada je objavila njegovu posljednju pjesmu 'Cijeli život u jednu suzu stane'. Ranije se voljenog supruga prisjetila i kada je objavila njihovu zajedničku fotografiju.

Podsjetimo, Popović je preminuo 28. prosinca 2023. u dobi od 65 godina. Profesionalno se bavio glazbom od 1981. godine te je bio osnivač grupa 'Trotakt projekt' i 'Gracia'. Bio je skladatelj, tekstopisac i aranžer pjesama koje su izvodile ove dvije grupe, a na sceni se pojavljivao i kao kantautor pod imenom DJ Pop.

