VELIKI HIT

Izašla je autobiografija 'Sonny Boy', priča o životu Al Pacina

Izašla je autobiografija 'Sonny Boy', priča o životu Al Pacina
Foto: Matt Crossick

Fanove slavnog glumca oduševila je vijest da će o njegovom životu i usponu na vrh moći čitati u novoj knjizi

Obožavatelje slavnog glumca Ala Pacina oduševila je vijest o izlasku njegove autobiografije 'Sonny Boy'. U knjizi, koja je u Hrvatskoj izašla u nakladi V.B.Z.-a,  fanovi mogu pročitati kako je jedan dječak iz Južnog Bronxa otkrio svoj talent za glumu te izgradio zavidnu karijeru koja ga je plasirala među najpoznatija filmska imena.

Nakladnik ističe kako Pacino najvažnije trenutke svog života prepričava iskreno, emotivno i nevjerojatno strastveno, a čitatelje upoznaje s detaljima svoje karijere od kada je prvi puta stao na kazališnu pozornicu pa sve dok nije glumio u nekim od najpoznatijih filmova svih vremena.

FILE PHOTO: Cast member Pacino attends a premiere for the television series "Hunters" in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

'Otkrio sam da mogu više, osjetio sam da pripadam čitavom svijetu, a ne samo jednom mjestu. U sebi sam mislio: što je ovo? Čini se kao da lebdim iznad zemlje. Mislio sam: da, to je to, i sad znam da je to moguće. U tom trenutku iznenada sam postao jedno sa svime', riječi su kojima je glumac opisao trenutak kada je otkrio strast koja će ga u budućnosti dovesti na velika platna diljem svijeta, prenosi V.B.Z.

Iz spomenute nakladničke kuće istaknuli su kako knjiga otkriva njegove strahove i borbu, ali i prve uspjehe te duboku predanost umjetnosti koju je osjećao svih 50 godina svoje bogate karijere. Također, ova je knjiga doživjela mnoge pohvale kritike, a često je nazivana i najboljom autobiografijom svih vremena.

The Godfather (1972)
Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Al Pacino odrastao je kao član američko-talijanske obitelji iz Južnoga Bronxa, a osim u Srednjoj školi za izvedbene umjetnosti, svoj glumački talent brusio je i u Herbert Berghof Studiju kod Charlesa F. Laughtona te u Actors Studiju kod Leeja Strasberga.

Iako je svoju karijeru počeo graditi na kazališnim daskama, široj je javnosti poznatiji po ulogama u svjetski poznatim blockbusterima. Proslavio se utjelovivši lik Michaela Corleonea iz antologijske trilogije 'Kum' redatelja Francisa Forda Coppole. Osim toga, istaknuo se i u filmovima 'Pasje poslijepodne', 'Lice s ožiljkom', 'Serpico', 'Carlitov način', 'Vrućina', 'Glengarry Glen Ross', 'Mletački trgovac' i 'Đavolji odvjetnik'.

Los Angeles: Dobitnici 23. Hollywood Film nagrada
Foto: O'Connor/AFF-USA.com

Njegov trud i talent 1982. godine nagrađeni su Oscarom za najboljeg glumca u filmu 'Miris žene', a za ovu je prestižnu nagradu nominiran sveukupno devet puta. Osim nje, dobio je i četiri Zlatna globusa, dva Emmyja, dva Tonyja i prestižni Obie. 

