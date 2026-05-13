Izgubio je vid još kao beba, a postao je jedno od najvećih imena svjetske glazbene scene

Stevie Wonder jedno je od najvećih imena u povijesti popularne glazbe. Iako je svijetu poznat kao glazbeni virtuoz i autor bezvremenskih hitova, iza njegovog uspjeha krije se i vrlo zanimljiv privatni život, pun izazova, ljubavi i obiteljskih odnosa koji su snažno utjecali na njegovu umjetnost.

Rođen je kao Stevland Hardaway Judkins 13. svibnja 1950. godine u SAD-u. Na svijet je došao šest tjedana prerano, a zbog komplikacija povezanih s porodom izgubio je vid još kao beba. Liječnici su tada koristili velike količine kisika u inkubatorima, što je dodatno pogoršalo stanje njegovih očiju. Iako bi mnogima takva životna okolnost predstavljala nepremostivu prepreku, Wonder je već od najranije dobi pokazivao nevjerojatnu snagu karaktera i izniman glazbeni dar.

Kada se njegova obitelj preselila u Detroit, mladi Stevie počeo je pjevati u crkvenom zboru. Upravo je crkva postala njegovo prvo glazbeno utočište. Već prije desete godine samostalno je naučio svirati harmoniku, klavir i bubnjeve. Ljudi koji su ga onda poznavali govorili su kako je imao gotovo savršeno glazbeno pamćenje i nevjerojatan osjećaj za ritam. Njegova majka Lula Mae Hardaway igrala je ključnu ulogu u njegovu razvoju. Bila je stroga, ali je snažno vjerovala u sinov talent i činila sve kako bi ga zaštitila od iskorištavanja glazbene industrije.

Sudbonosni trenutak dogodio se kada je imao samo 11 godina. Otkrio ga je Ronnie White iz grupe The Miracles i doveo na audiciju kod osnivača Motowna, Berryja Gordyja. Gordy je odmah prepoznao izvanredan talent dječaka te ga potpisao za diskografsku kuću. Tako je nastalo umjetničko ime "Little Stevie Wonder", pri čemu je "Wonder" opisivao čuđenje svih koji su svjedočili njegovim sposobnostima.

Početkom šezdesetih Wonder je postao senzacija. Već prvi albumi pokazali su da nije riječ samo o talentiranom djetetu, nego o pravom glazbenom fenomenu. Singl "Fingertips, Pt. 2" postao je njegov prvi veliki hit i doveo ga na vrh američkih ljestvica. No ono što ga je razlikovalo od mnogih dječjih zvijezda bila je nevjerojatna radna disciplina. Dok su drugi slavili uspjeh, Wonder je učio klasični klavir, usavršavao skladanje i razvijao vlastiti glazbeni identitet.

Tijekom šezdesetih i sedamdesetih godina Stevie Wonder pretvorio se u jednog od najvažnijih autora moderne glazbe. Albumi poput "Talking Book", "Innervisions" i "Songs in the Key of Life" danas se smatraju remek-djelima soul, funk i pop glazbe. Upravo je "Songs in the Key of Life" često proglašavan jednim od najboljih albuma svih vremena. Wonder je u tom razdoblju potpuno redefinirao zvuk moderne crnačke glazbe, kombinirajući soul, jazz, funk, gospel i elektroniku.

Kroz glazbu je govorio o rasizmu, siromaštvu, društvenim nepravdama i politici. Pjesma "Living for the City" brutalno prikazuje život Afroamerikanaca u SAD-u, dok je "Higher Ground" nosila snažnu duhovnu i društvenu poruku. Wonder se nikada nije bojao javno kritizirati političare, a posebno je ostala zapamćena pjesma "You Haven’t Done Nothin’", usmjerena protiv predsjednika Richarda Nixona.

Ima devetero djece s nekoliko partnerica

Privatni život Stevieja Wondera često je bio jednako zanimljiv kao i njegova glazba. Njegov prvi brak bio je s talentiranom kantautoricom Syreetom Wright, s kojom se oženio 1970. godine. Njihova ljubavna i kreativna povezanost bila je iznimno snažna. Zajedno su pisali pjesme, surađivali na albumima i ostali bliski čak i nakon razvoda 1972. godine. Syreeta je preminula od raka 2004., što je Wonder vrlo teško podnio.

Stevie Wonder ima ukupno devetero djece s nekoliko partnerica. Njegova najpoznatija kći je Aisha Morris, rođena 1975. godine, koja je inspirirala jednu od njegovih najdirljivijih pjesama "Isn’t She Lovely". Wonder je jednom izjavio da mu je rođenje Aishe potpuno promijenilo život i donijelo novu razinu emocionalne zrelosti. Aisha je kasnije i sama nastupala s ocem na pozornici.

Iako je često bio okružen slavom i glamuroznim životom, ljudi bliski Wonderu govore kako je privatno vrlo duhovna i emotivna osoba. Veliku važnost pridaje vjeri, meditaciji i humanitarnom radu. Poznat je po tome da je mnogo vremena posvećivao djeci i obitelji, unatoč intenzivnoj karijeri i turnejama.

Jedna od najdramatičnijih epizoda njegova života dogodila se 1973. godine kada je doživio tešku prometnu nesreću u Sjevernoj Karolini. Kamion je udario automobil u kojem se nalazio, a Wonder je nekoliko dana bio u komi. Liječnici nisu bili sigurni hoće li se potpuno oporaviti. Nakon nesreće prolazio je kroz duboku duhovnu i emocionalnu krizu, no upravo je to iskustvo dodatno produbilo njegovu glazbu i tekstove.

Osim glazbe, Wonder je ostavio golemi trag kao društveni aktivist. Bio je jedan od ključnih ljudi zaslužnih za proglašenje nacionalnog praznika u čast Martina Luthera Kinga Jr.-a. Njegova pjesma "Happy Birthday" postala je svojevrsna himna pokreta za priznanje Kingova dana. Wonder je također podržavao Nelsona Mandelu, sudjelovao u humanitarnim projektima poput "We Are the World" te se desetljećima zalagao za prava slijepih i osoba s invaliditetom.

Godine 2009. imenovan je Glasnikom mira Ujedinjenih naroda, a 2014. primio je posebno priznanje od predsjednika Barack Obama. Obama je tada izjavio da je Wonder "jedan od najkreativnijih glazbenih umova koje je svijet ikada vidio".

Zanimljivo je da je Stevie Wonder tijekom života razvio gotovo nevjerojatnu sposobnost orijentacije prostorom oslanjajući se na sluh i pamćenje. Mnogi suradnici svjedočili su kako se bez problema kretao studijima i koncertnim prostorima koje bi posjetio samo jednom.

Iako je u kasnijim desetljećima rjeđe objavljivao albume, Wonder nikada nije nestao iz javnosti. Nastavio je nastupati i surađivati s mlađim izvođačima. Posebno se ističe njegova suradnja s Arianom Grande na pjesmi "Faith". Stevie Wonder osvojio je 25 nagrada Grammy, Oscara i brojna druga priznanja.

