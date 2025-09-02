Iznenađenje za gledatelje! Stižu nove epizode serije 'Leyla'!

Hrvatski gledatelji će prvi u svijetu, od večeras na Novoj TV, imati priliku pratiti nove epizode hit turske serije 'Leyla', koje još nisu prikazane ni u samoj Turskoj, čime Nova TV još jednom potvrđuje svoju vodeću poziciju u emitiranju aktualnih i atraktivnih televizijskih formata.

U središtu priče ove hit serije nalazi se Leyla, koju tumači karizmatična Cemre Baysel. Leyla je mlada žena snažnog karaktera, obilježena tragedijom i izdajom. Vraća se u obiteljsku kuću odlučna ispraviti nepravde i vratiti ono što joj je oduzeto. Suprotstavljena joj je Nur, intrigantna i manipulativna figura koju utjelovljuje nagrađivana glumica Gonca Vuslateri.

Foto: NOVA TV

Nur skriva mračne tajne i vodi vlastite igre u borbi za moć, ne birajući sredstva da ostvari svoje ciljeve. U toj mreži spletki posebnu ulogu ima i Mali, kojeg glumi Yiğit Kirazcı. On je čovjek rastrgan između lojalnosti prema Nur i straha, često uhvaćen u zamke ucjena i manipulacija, a njegova nestabilna povezanost s Nur dodatno produbljuje sukobe u priči.

Foto: NOVA TV

Nove, a ujedno i finalne epizode serije koje će se emitirati sljedeći tjedan, donose još intenzivnije intrige i neizvjesnost. Granice između ljubavi, pravde i osvete postaju sve tanje, dok se u kući Köroğlu isprepliću sukobi, laži i tajne koje prijete razaranju obitelj. Pred gledateljima su snažni emocionalni trenuci, iznenadni obrati i napetost koja raste iz epizode u epizodu.

Foto: NOVA TV

Ne propustite prvi u svijetu od večeras u 22:15 na Novoj TV pratiti nove epizode hit turske serije 'Leyla!'