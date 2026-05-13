Komentari 12
Lelek za 24sata o prolasku u finale Eurosonga: 'Plakale smo od sreće i počastile se pićem!'

Foto: Corinne Cumming/EBU

Djevojke nam otkrivaju: “Priznajemo, počastile smo se i ponekim pićem da se proveselimo”

Vrisak pa suze, smijeh, zagrljaji i neopisiva sreća. Tako su reagirale Lelekice nakon što su u utorak na Eurosongu prošle u finale. Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak predstavile su se nastupom koji spaja etno-pop zvuk, suvremenu produkciju i snažan vizualni identitet. Iako su uoči natjecanja mnogi favoriti dolazili iz zemalja s dugom eurovizijskom tradicijom, upravo je hrvatski nastup posljednjih dana postao jedna od glavnih tema među obožavateljima natjecanja, komentatorima i na društvenim mrežama. Hrvatski pop sastav Lelek prometnuo se tako u jedno od najvećih iznenađenja ovogodišnjeg Eurosonga.

Grupa Lelek nastupila u prvom polufinalu Eurosonga 2026. First semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna First semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
Foto: Jens Büttner/PIXSELL

Govorile smo si da se volimo i da smo ponosne na sve što se dogodilo. Nismo mogle prestati, prepričale su nam uzbuđene Lelekice dan nakon spektakularnog nastupa na Eurosongu. Otkrile su da su nakon svega otišle na druženje s medijima, kojima su davale izjave, izvlačenje rednog broja pod kojim će nastupiti u finalu, a onda su otišle u hotel i još malo slavile.

- Priznajemo, nisu bili samo sendviči u pitanju, počastile smo se i ponekim pićem. Trebalo nam je malo slavlja i veselja - otkrile su članice benda.

U trenucima opće euforije, kažu da nisu primijetile tko je od drugih izvođača bio uzbuđen kad su prošle u finale, ali jedno ime ipak spominju, a to su članice srpskog benda, koje su također izborile ulazak u finale.

Foto: Corinne Cumming/EBU

- Najbliža nam je bila Lavina, tako da od njih smo dobili najviše čestitki i potpore - kažu Lelekice i dodaju kako su mislile da od previše adrenalina na kraju večeri neće moći zaspati, no to se nije ostvarilo.

- Zaspale smo kao bebice, a danas procesiramo sve što je bilo - kažu djevojke.

Foto: Jens Büttner/DPA

Dodaju da su se prije nastupa čule s Baby Lasagnom, koji ih je bodrio i to im je puno značilo. Većinu poruka još nisu ni pročitale, a svakako će, kažu, svima odgovoriti kad stignu. Sad im je fokus samo na finalu.

- U finalu ćemo pokušati biti još bolje, tako da probe se odrađuju istim tempom, nema pauze i idemo dalje punom parom - rekle su članice benda Lelek. Već njihov dolazak u Beč privukao je veliku pažnju. Na plavom tepihu Lelek se pojavio u upečatljivim futurističkim modnim kombinacijama koje su odmah izazvale reakcije fotografa i eurovizijskih fanova. Kombinacija tamnih tonova, metalik detalja i dramatične estetike savršeno se uklopila u atmosferu pjesme “Andromeda”, a mnogobrojni strani mediji upravo su hrvatski tim izdvojili među najupečatljivijima večeri.

Foto: Eurosong

No pravi trenutak u kojem je postalo jasno da bi Hrvatska ove godine mogla napraviti veliki rezultat dogodio se tijekom prvog nastupa na eurovizijskoj pozornici. Mračna i filmska scenografija, precizno režirani svjetlosni efekti i potpuno sinkronizirana koreografija stvorili su atmosferu spektakla koji je gledatelje ostavio bez daha. Posebnu pažnju izazvao je trenutak “lebdenja” tijekom završnice pjesme, koji je u dvorani izazvao glasne ovacije publike i brojne reakcije na društvenim mrežama. Naime, Inka Večerina Perušić izgledala je kao da lebdi iznad pozornice zahvaljujući dojmljivom scenskom efektu.

Publika u dvorani reagirala je već nakon prvih taktova pjesme, a završetak nastupa popraćen je jednim od najglasnijih pljesaka večeri.

Foto: Lisa Leutner

Nakon objave rezultata, a pročitali su ih 8. po redu, i prolaska u veliko finale, članovi grupe nisu skrivali emocije. Bila je to prava erupcija sreće, a djevojke su vriskovima doslovno parale zvučnike. U prvim izjavama priznale su da su svjesne koliko je njihov nastup odjeknuo među publikom, ali i da ih je reakcija gledatelja ipak iznenadila.

- Ovo je ostvarenje sna. Dale smo sve od sebe i osjećale smo energiju publike od prve sekunde. Kad smo čule da smo prošle, emocije su nas potpuno preplavile - poručile su nakon polufinala.

Lelek je tako od autsajdera prerastao u jednog od najozbiljnijih kandidata za visok plasman, a mnogi fanovi sad vjeruju da bi Hrvatska ove godine mogla ostvariti jedan od najboljih rezultata u povijesti svog nastupanja na Eurosongu. Među prvima se nakon njihova nastupa oglasio Tony Cetinski, koji je poručio kako smatra da Hrvatska “nikad nije bila bliže pobjedi”. Veliku podršku grupi pružila je i Severina, koja je nekoliko sati prije nastupa na društvenim mrežama objavila kratku poruku podrške uz isječak probe i emotikone hrvatske zastave.

Foto: Lisa Leutner

Podršku je javno poslala i Nina Badrić, koja je istaknula kako je ponosna na način na koji se grupa predstavila Europi. “Od prve sekunde djeluju moćno, moderno i drugačije”, napisala je. Jacques Houdek, koji je Hrvatsku predstavljao 2017. godine, pohvalio je vokalnu izvedbu i atmosferu pjesme “Andromeda”. Uoči nastupa rekao je kako Lelek ima “ono nešto što se ne može naučiti” te da na pozornici ostavljaju dojam izvođača koji potpuno kontroliraju trenutak. 

