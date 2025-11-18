Obavijesti

JOŠ JEDAN KRAH BRAKA

Izvor tvrdi: 'Tom Cruise pomno prati vijesti o razvodu Nicole Kidman. Smatra da je to karma'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Foto: PARAMOUNT PICTURES

Tom Cruise i Nicole Kidman bili su u braku nekoliko godina i slovili su za jedan od najpoznatijih holivudskih glumaca 90-ih. Njemu blizak izvor kaže kako je bio jako povrijeđen nakon što su se rastali...

Nedavno je svijet šokirala vijest da se razvode slavna glumica Nicole Kidman i pjevač Keith Urban, i to nakon 19 godina braka. Kidman je prije Urbana bila u braku s još jednom velikom zvijezdom - Tomom Cruiseom, i to od 1990. do 2001. godine. Izvor blizak glumcu otkrio je kako se Cruise ovih dana prisjeća tog stresnog perioda. 

- Kada su se rastali, za sve je on bio kriv, a s njome su svi suosjećali. Bio je označen kao 'loš lik', i ta etiketa je stajala uz njega godinama - poručio je izvor, prenosi Daily Mail

Foto: IPA agency/ Elisabetta Sod

- Jako ga je pogodio način na koji se ona nosila s time. Bila je posvuda u medijima, pričala o njegovoj visini, a sebe je predstavljala kao žrtvu. On je cijelo vrijeme šutio - dodao je te istaknuo kako je Toma 'iritiralo' kada je Keith Urban bio predstavljen kao princ na bijelom konju. 

- Tom pomno prati vijesti o razvodu, i dio njega se osjeća loše zbog nje, jer zna da pati. No, u isto vrijeme, govori bliskim ljudima da je to sve karma - rekao je izvor. 

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Tom i Nicole bili su jedan od najpoznatijih parova u Hollywoodu 90-ih, a vijest o njihovom razvodu šokirala je svijet. Puno se šuškalo oko razloga razvoda, a film 'Oči širom zatvorene' na kojem su zajedno surađivali mnogi vežu upravo uz krah braka. 

Odlučan da u filmu dobije dubok i temeljit prikaz stvarnog para, redatelj Stanley Kubrick je Nicole i Toma proučavao u previše detalja. Ne samo da ih je pokušao ubaciti u ulogu, već je istraživao njihove stvarne probleme kako bi dobio inspiraciju za film te kako bi neke scene bile što vjerodostojnije.

Foto: Charles Guerin/PRESS ASSOCIATION

U isto vrijeme, Tom je već bio član Scijentološke crkve, što je, smatraju mnogi, također bio jedan od razloga. Kasnije se on oženio za Katie Holmes s kojem je dobio i kćer Suri. Međutim, taj brak nije potrajao, a glumac već godinama nije u kontaktu ni s bivšom suprugom, niti sa svojom kćeri.

