Izvrsna serija ipak ima sreće: U igru je uskočila kuća Amazon

Serija koja je unatrag nekoliko godina uspjela dobiti vojsku vjernih obožavatelja, 'The Expanse', na žalost je nedavno potpala pod 'krvničku sjekiru'. Iako je gledanost bila pristojna, i dalje nije bila dovoljno dobra kako bi producentskoj kući SyFy opravdala daljnje snimanje epizoda.

SyFy, koji već iza sebe ima pravu kolekciju loših odluka, oglušio se i na peticije fanova, kao i na sav pritisak koji je nastao na društvenim mrežama. 'The Expanse' je jednostavno morao otići, ako se pitalo njih.

Srećom, živimo u eri kada produkcijskih kuća ima i više no dovoljno tako da je produkciju serije preuzela jedna od njih te je tako spasila 'The Expanse' od propasti. A da stvar bude još bolja, u igru se uključila kuća Amazon, koja iza sebe ima nebrojene milijune, odnosno čak i do milijarde dolara koji dolaze od njene trgovine.

- Oduševljeni smo, no pogodba nije još zaključena, još uvijek smo na teškom terenu - napisali su scenaristi serije na službenom računu serije na Twitteru. Na žalost, tvit je obrisan tako da stanje situacije nije poznato.

'The Expanse' se odvija u budućnosti u kojoj je čovječanstvo koloniziralo velik dio Sunčevog sustava te u kojoj su kolonijalni problemi ponovno postali aktualni.

