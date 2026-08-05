Obavijesti

Show

Komentari 2
MNOGI JOJ KOMENTIRALI

J.Lo je na odmoru s djecom, a svi primijetili jedno: 'Baš tužno'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: < 1 min
J.Lo je na odmoru s djecom, a svi primijetili jedno: 'Baš tužno'
2
Foto: Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Jennifer Lopez putuje Italijom u društvu svoje djece, a pratitelji su primijetili njihovo neobično ponašanje

Admiral

Jennifer Lopez na svom je Instagramu podijelila rijetke obiteljske trenutke sa svojom djecom, blizancima Maxom i Emme, dok putuju kroz Italiju. Pjevačica i glumica rijetko javno izlaže svoju djecu pa je ova objava privukla veliku pažnju na društvenim mrežama. 

UPS! FOTO J. Lo je raširila noge u kratkoj haljinici pa šokirala sve: 'To je prevulgarno, čak i za nju'
FOTO J. Lo je raširila noge u kratkoj haljinici pa šokirala sve: 'To je prevulgarno, čak i za nju'

- Putovanje s mojim kokosima prije nego što odu na koledž - napisala je Lopez u opisu objave.

Tijekom boravka u Italiji, uživali su u hrani te obilasku muzeja i povijesnih znamenitosti, a posjetili su rimski Kolosej i vozili se gondolom u Veneciji, gdje su tinejdžeri pozirali za fotografije s majkom. Dok je Lopez nosila niz elegantnih haljina, njezina su djeca zadržala ležeran sportski stil u majicama kratkih rukava i hlačama.

Foto: Instagram

Dio pratitelja primijetio je neobično ponašanje blizanaca. Oni na većini fotografija tipkaju po mobitelu i imaju slušalice u ušima te se čini kako ih ne zanimaju pretjerano talijanske znamenitosti.

- Tako tužno... na gondoli u Veneciji, a nos u mobitelu. Ne mogu se oteti dojmu da smo kao društvo nešto izgubili - napisala je jedna pratiteljica.

- Stalno sa slušalicama na ušima? Tužno, tužno, tužno - glasio je drugi komentar.

ZANOSNA MEĐU MJEHURIĆIMA FOTO Gola Jennifer Lopez u kadi
FOTO Gola Jennifer Lopez u kadi

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Thompson je usred koncerta prekinuo pjesmu: 'Zovite hitnu'
U ŠIBENIKU

Thompson je usred koncerta prekinuo pjesmu: 'Zovite hitnu'

Marko Perković Thompson nakratko je prekinuo svoj koncert u Šibeniku nakon što je jednom posjetitelju pozlilo tijekom nastupa
FOTO Prije 11 godina pjevala je himnu na mimohodu, evo kako danas izgleda Mia Negovetić
IMALA JE SAMO 12 GODINA

FOTO Prije 11 godina pjevala je himnu na mimohodu, evo kako danas izgleda Mia Negovetić

Kad je imala samo 12 godina, Mia Negovetić stala je pred najviše dužnosnike i vojne časnike na mimohodu povodom 20. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, te oduševila izvedbom 'Lijepe naše'
LJEPOTICE U CRVENOM Poznate dame navukle su mini tangice i grudnjake pa istaknule obline
VRUĆE LJETO

LJEPOTICE U CRVENOM Poznate dame navukle su mini tangice i grudnjake pa istaknule obline

Crveni kupaći kostim savršena je kombinacija za dame koje vole istaknuti svoje bujne obline. One ga ponosno nose, a na plaži privlače znatiželjne poglede

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026