J.Lo je na odmoru s djecom, a svi primijetili jedno: 'Baš tužno'

Jennifer Lopez na svom je Instagramu podijelila rijetke obiteljske trenutke sa svojom djecom, blizancima Maxom i Emme, dok putuju kroz Italiju. Pjevačica i glumica rijetko javno izlaže svoju djecu pa je ova objava privukla veliku pažnju na društvenim mrežama.

- Putovanje s mojim kokosima prije nego što odu na koledž - napisala je Lopez u opisu objave.

Tijekom boravka u Italiji, uživali su u hrani te obilasku muzeja i povijesnih znamenitosti, a posjetili su rimski Kolosej i vozili se gondolom u Veneciji, gdje su tinejdžeri pozirali za fotografije s majkom. Dok je Lopez nosila niz elegantnih haljina, njezina su djeca zadržala ležeran sportski stil u majicama kratkih rukava i hlačama.

Foto: Instagram

Dio pratitelja primijetio je neobično ponašanje blizanaca. Oni na većini fotografija tipkaju po mobitelu i imaju slušalice u ušima te se čini kako ih ne zanimaju pretjerano talijanske znamenitosti.

- Tako tužno... na gondoli u Veneciji, a nos u mobitelu. Ne mogu se oteti dojmu da smo kao društvo nešto izgubili - napisala je jedna pratiteljica.

- Stalno sa slušalicama na ušima? Tužno, tužno, tužno - glasio je drugi komentar.