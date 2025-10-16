Jennifer Lopez iskreno o odnosu s djecom: 'Nakon toga, shvatila sam da moram više biti s njima'

Glumica i pjevačica Jennifer Lopez u jučerašnjoj epizodi 'Howard Stern Showa' otkrila je kako je imala ozbiljan razgovor sa svojom djecom. Taj se razgovor odvio u vrijeme pandemije COVIDA-19, budući da su tada najviše vremena provodili doma.

Lopez je majka, sada 17-godišnjih, blizanaca Emme i Maxa. Prisjetila se kako su joj kao desetogodišnjaci rekli: 'Ti nisi 'obična' mama. Nisi tu svaki dan. Ne ostavljaš nas u školi i dočekuješ kao ostale (mame)'. Tek tada je shvatila koliko im je zapravo potrebna, budući da je u to doba bila okupirana osjećajem kako je sve, u vezi brige za djecu, 'palo' na nju nakon razvoda od bivšeg supruga.

Foto: Youtube/Screenshot/Twitter

Poznata pjevačica objasnila je kako su djeca bila naviknuta da stalno radi, a u njihovom odgoju su puno sudjelovale i dadilje te njihovi bližnji. 'Mislim da sam, kada se dogodila pandemija i kada sam dobila priliku ostati kod kuće, shvatila da moram više vremena provoditi s njima doma.', zaključila je objasnivši: 'Shvatila sam koliko sam im potrebna tamo. Nije se radilo samo o tome da im pružim savršen život. Radilo se o tome da trebam biti 'tu' za njih cijelo vrijeme'.

Jennifer Lopez rekla je kako joj je taj razgovor bio svojevrsni 'poziv za buđenje' te da je otad naučila da mora odbiti neke projekte i da sada ima 'najbolji odnos' s djecom. Ova je tročlana obitelj često viđena zajedno na raznim događajima i zajedničkim večerama.

Foto: AFP

Blizance je ova zvijezda dobila 2008. godine u braku s glazbenikom Marcom Anthonyjem. Par je bio u vezi od rujna 2003., a vjenčali su se u srpnju iduće godine. Rastali su se nakon 7 godina braka. Iako je rijetko viđen s blizancima, Marc Anthony ranije ove godine za E! News kako bi učinio sve za njih.