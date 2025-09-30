Obavijesti

Show

Komentari 0
IZA NJEGA SU 4 ALBUMA

J.R. August najavio je koncert u Zagrebu: Pogledajte gdje i kada

Piše 24 sata,
Čitanje članka: 2 min
J.R. August najavio je koncert u Zagrebu: Pogledajte gdje i kada
2
Foto: Davor Birt

Domaći umjetnik i Boogaloo pripremaju koncertni spektakl za fanove. Saznajte kako doći do karata

Malo je glazbenika u Hrvatskoj i regiji koji su u tako kratkom vremenu uspjeli napraviti preokret na sceni kao J.R. August. U srijedu, 13. studenoga, ovaj jedinstveni kantautor nastupit će u zagrebačkom Boogaloou i priuštiti nam večer glazbe svjetskog kalibra.

Foto: pixelfreak
ZABOČKI GLAZBENIK Kantautor J.R August slavi deset godina karijere: 'Volim kada mi na koncert dođu bivši učenici...'
Kantautor J.R August slavi deset godina karijere: 'Volim kada mi na koncert dođu bivši učenici...'


J.R. August, pravim imenom Nikola Vranić, na scenu je stupio nizom zapaženih EP izdanja te 2019. godine potpisao ekskluzivni ugovor s Croatia Records i objavio svoj debitantski album Dangerous Waters. Odmah po izlasku album je postao najprodavaniji u državi – povijesni trenutak za domaću glazbu jer je prvi put album izvođača koji pjeva na engleskom jeziku zauzeo tu poziciju. Kritika ga je proglasila albumom godine, a uslijedila su i priznanja na najvišoj razini – čak tri Porina: za alternativni album, za najboljeg novog izvođača i za album godine. Time je J.R. August ušao u povijest kao prvi domaći glazbenik koji pjeva na engleskom jeziku s tom prestižnom titulom.

PROMO J.R. August objavio album "Live at Hrvatski glazbeni zavod"
J.R. August objavio album "Live at Hrvatski glazbeni zavod"


Već tada bilo je jasno da se hrvatska scena susrela s nečim nesvakidašnjim. I struka i publika bili su složni da je riječ o glazbeniku spremnom za svjetske pozornice. To su ubrzo potvrdila i međunarodna priznanja – nominacija za europsku nagradu IMPALA 2020. godine, kao i činjenica da ga je bend Coldplay još 2012. prepoznao kao izvođača svjetskog potencijala.

Foto: PROMO

Nakon Dangerous Waters, uslijedio je album Still Waters (2022.), koji je naišao na jednako snažan odjek te mu donio nove nominacije i Porina za najbolji album alternativne glazbe. Osim studijskih, objavio je i live izdanja, osvojio mnoge nagrade za najbolje koncerte i spotove, te s bendom nastupio diljem regije. Danas iza sebe ima četiri albuma, dva live izdanja, deset Porina i pet Rock&Off nagrada, što ga čini jednim od najnagrađivanijih domaćih autora posljednjeg desetljeća.

PRESTIŽNA NAGRADA Porin stigao na kućnu adresu Vanne, Gopca i J.R. Augusta!
Porin stigao na kućnu adresu Vanne, Gopca i J.R. Augusta!


Ako je suditi po njegovim dosadašnjim nastupima, u Boogaloou nas, 13. studenog, očekuje koncert koji će biti čarobno putovanje kroz svijet harmonija, emocija i atmosfere koju samo J.R. August može stvoriti, zato svoje ulaznice osigurajte na vrijeme!

Ulaznice u pretprodaji putem Entrio sustava po cijeni: early bird 12 eura, regular 14 eura, a na dan koncerta 16 eura.
Link na ulaznice: https://www.entrio.hr/event/j-r-august-27409 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tisuće mladih iz cijelog svijeta stižu u Hrvatsku na novi open-air hard techno festival
PROMO

Tisuće mladih iz cijelog svijeta stižu u Hrvatsku na novi open-air hard techno festival

Pet pozornica u pet dana, s preko 60 izvođača na čak 18 dnevnih i noćnih partija, vizualni spektakl, intenzitet i energija - sve je spremno za novi festival, prvo Verknipt Croatia izdanje!
TOP RADIO slavi 4. rođendan!: 'Pa mladi ste, što znači da imate puno vremena ispred sebe...'
OSVANUO I NOVI STUDIO

TOP RADIO slavi 4. rođendan!: 'Pa mladi ste, što znači da imate puno vremena ispred sebe...'

Rođendanska proslava nije prošla bez poznatih lica. Voditelji Top radija po prvi su se puta u eteru ovoga radija oglasili 2021. godine. Od tada, put grade spajanjem najboljeg iz prošlih desetljeća i aktualnih trendova.
Dolly Parton otkazala koncerte zbog problema sa zdravljem
ZABRINULA FANOVE

Dolly Parton otkazala koncerte zbog problema sa zdravljem

Američka country zvijezda u nedjelju navečer otkazala je seriju koncerata uz Las Vegasu, a u objavi na Instagramu objasnila zašto

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025