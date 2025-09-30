Domaći umjetnik i Boogaloo pripremaju koncertni spektakl za fanove. Saznajte kako doći do karata
J.R. August najavio je koncert u Zagrebu: Pogledajte gdje i kada
Malo je glazbenika u Hrvatskoj i regiji koji su u tako kratkom vremenu uspjeli napraviti preokret na sceni kao J.R. August. U srijedu, 13. studenoga, ovaj jedinstveni kantautor nastupit će u zagrebačkom Boogaloou i priuštiti nam večer glazbe svjetskog kalibra.
J.R. August, pravim imenom Nikola Vranić, na scenu je stupio nizom zapaženih EP izdanja te 2019. godine potpisao ekskluzivni ugovor s Croatia Records i objavio svoj debitantski album Dangerous Waters. Odmah po izlasku album je postao najprodavaniji u državi – povijesni trenutak za domaću glazbu jer je prvi put album izvođača koji pjeva na engleskom jeziku zauzeo tu poziciju. Kritika ga je proglasila albumom godine, a uslijedila su i priznanja na najvišoj razini – čak tri Porina: za alternativni album, za najboljeg novog izvođača i za album godine. Time je J.R. August ušao u povijest kao prvi domaći glazbenik koji pjeva na engleskom jeziku s tom prestižnom titulom.
Već tada bilo je jasno da se hrvatska scena susrela s nečim nesvakidašnjim. I struka i publika bili su složni da je riječ o glazbeniku spremnom za svjetske pozornice. To su ubrzo potvrdila i međunarodna priznanja – nominacija za europsku nagradu IMPALA 2020. godine, kao i činjenica da ga je bend Coldplay još 2012. prepoznao kao izvođača svjetskog potencijala.
Nakon Dangerous Waters, uslijedio je album Still Waters (2022.), koji je naišao na jednako snažan odjek te mu donio nove nominacije i Porina za najbolji album alternativne glazbe. Osim studijskih, objavio je i live izdanja, osvojio mnoge nagrade za najbolje koncerte i spotove, te s bendom nastupio diljem regije. Danas iza sebe ima četiri albuma, dva live izdanja, deset Porina i pet Rock&Off nagrada, što ga čini jednim od najnagrađivanijih domaćih autora posljednjeg desetljeća.
Ako je suditi po njegovim dosadašnjim nastupima, u Boogaloou nas, 13. studenog, očekuje koncert koji će biti čarobno putovanje kroz svijet harmonija, emocija i atmosfere koju samo J.R. August može stvoriti, zato svoje ulaznice osigurajte na vrijeme!
Ulaznice u pretprodaji putem Entrio sustava po cijeni: early bird 12 eura, regular 14 eura, a na dan koncerta 16 eura.
Link na ulaznice: https://www.entrio.hr/event/j-r-august-27409
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+