J. R. August promovirat će svoj novi studijski album u Zagrebu

Kantautor Nikola Vranić (33), poznatiji pod umjetničkim imenom J.R. August, 29. rujna vraća se u klub u kojem je započeo svoju koncertnu karijeru, Vintage Industrial Bar. Višestruko nagrađivani glazbenik pružit će svojoj publici intiman nastup u punom sastavu, sa svojim bendom i zborom.

Novim pjesmama 'Dealing With The Pain' i 'I Forgive Her', inspiriranim vremenom u kojem živimo, J.R. August će uz već dobro znani materijal s albuma 'Dangerous Waters' promovirati i svoj novi studijski album 'Still Waters'. Album je nastajao u doba pandemije, a na njemu je intimna priča svijeta koji se nezaustavljivo mijenja, kako na individualnoj razini pojedinca, tako i na globalnoj.

Istaknuti kantautor i producent iz Zaboka, oduševio je domaću i regionalnu publiku te medije s maestralnim albumima. Njegov talent još su 2012. prepoznali znalci iz britanskog benda Coldplay stavivši njegovo ime na svoju top listu nadarenih glazbenika, dok je koncertnim albumom 'Live at Hrvatski glazbeni zavod' potvrdio da je jedan od naših najboljih izvoznih glazbenih osobnosti.

Vlasnik je Porina za album godine, najbolji album alternativne glazbe, najbolji koncertni album, najbolji video broj te novog izvođača 2020. i 2021. godine, a koncert u Vintageu bit će prilika da pokaže zašto ga zovu izvanserijskim autorom i izvođačem svjetskog kalibra.

