'Ja sam njegova slaba točka': Anita Martinović s partnerom Aleksejem stiže u 'Asia Express'

Poduzetnica i jedna od omiljenih domaćih voditeljica, Anita Martinović iz Slavonskog Broda, u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta' donosi svoju prepoznatljivu energiju. U avanturu kreće s partnerom Aleksejem Škaricom, slovenskim poduzetnikom iz Murske Sobote koji upravlja obiteljskim poslovanjem veterinarske ambulante za male životinje i sportske konje.

Foto: RTL

Njih dvoje teško da mogu biti različitiji. Anita je otvorena, društvena i prilagodljiva dok je Aleksej smireni strateg koji radije promatra iz pozadine nego što želi biti u središtu pozornosti. Upravo bi ta suprotnost, vjeruju, mogla biti njihova najveća prednost.Njihova ljubavna priča počela je kao običan ručak koji se neočekivano pretvorio u večeru. U to vrijeme Aleksej uopće nije znao tko je Anita.

Foto: RTL

- Moja bivša djevojka gledala je 'Ljubav je na selu' i stalno govorila koliko joj je simpatična voditeljica. Nekoliko godina poslije… i sam sam to shvatio - kroz smijeh se prisjeća Aleksej.

Sada će svoju povezanost i snalažljivost morati dokazati u potpuno nepoznatim okolnostima. Anita priznaje da je s godinama sve nestrpljivija, ali dobro zna da se lako prilagođava ljudima i nema problem zatražiti pomoć. Kada je riječ o preživljavanju u Aziji, već ima jasnu viziju njihovih uloga: Aleksej je zadužen za logistiku i strategiju dok će ona preuzeti komunikaciju i pregovore.

- Aleksej je pametan i snalažljiv, a ja sam njegova slaba točka - objašnjava.

Foto: RTL

Za Alekseja je ova pustolovina i golem izlazak iz zone komfora jer privatno najviše cijeni mir, red i poznato okruženje. Svjestan je da će suživot u ekstremnim uvjetima izazvati i poneku trzavicu među njima.

- Znamo se posvađati, mislim da je to normalno, ali upravo zato se i volimo - iskrena je Anita, uvjerena da će ih ova pustolovina na kraju još više zbližiti.

Hoće li Aleksejeva smirenost biti dovoljna da ih održi na pravom putu ili će Anitina energija i šarm biti njihovo najjače oružje? Doznat će se u rujnu na RTL-u u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta'.