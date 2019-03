Jacksonov sin je shrvan: 'Loše se osjeća, prestao je i govoriti'

Najmlađem sinu Michaela Jacksonu, Blanketu Jacksonu (17) teško je pao skandal o optužbama seksualnog zlostavljanja maloljetnika koje se njegovom ocu stavljaju na teret. Zbog dokumentarca 'Leaving Neverland', digla se prašina i u javnost izlaze nove informacije o životu preminulog 'kralja popa'.

[video: 1204887 / Teške optužbe nakon dokumentarca o Michaelu Jacksonu]

- Oduvijek je bio najglasniji dječak u razredu, sad to više nije tako. Povukao se u sebe, osjeća se loše, a čak je prestao i govoriti. Zabrinut sam za njegovo zdravlje, shrvan je zbog svega što se govori o Michaelu - priznao je pjevačev nećak TJ Jackson (40) u showu voditeljice Victorije Derbyshire (50).

Svoju zabrinutost zbog Blanketovoga stanja izrazio je i njegov kum Mark Lester (60), inače dobar prijatelj preminulog 'kralja popa'.

- Svi ga nastoje zaštiti od vanjskog svijeta, ali to je nemoguće. Samo se povlači u sebe i teško mu je zbog svega što se događa, a to nije nikako dobar način da mu se pomogne. Blanketa pokušavaju popuno izolirati i to stvarno nije u redu - rekao je Lester za britanski Sun.

Foto: Krista Kennell/Press Association/PIXSELL

Jacksonov sin nije jedini kojem su 'teško pale' optužbe njegovog oca, isto proživljava i njegova kći Paris (20) koja je već ranije izjavila da se boji kako će joj ovaj skandal 'uništiti šansu za stvaranje glumačke karijere'.

Naime, Paris je,navodno rekla svojim prijateljima da je zabrinuta da će joj dokumentarac uništiti početničku filmsku karijeru. Strah ju je, kako kaže, da će je producenti filmova odbijati zbog optužbi koje se njezinu ocu stavljaju na teret.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Naime, Paris se odmalena nada da će ostvariti zavidnu karijeru, ali smatra da su joj šanse sada smanjene.

- Glumila je u jednom filmu prošle godine, ali vjeruje da ovaj dokumentarac samo bespotrebno plaši producente. Sve je to marketing. Zabrinuta je da će film u kojemu ona glumi 'propasti' zbog Michaelovog skandala o zlostavljanju i da će ljudi jedino o tome misliti kada ju vide na ekranu - otkrio je izvor blizak Paris za britanske medije.

