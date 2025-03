Jacques Houdek snimio spot za novu pjesmu, a osvrnuo se i na kilograme: 'Nisu svi savršeni...'

- Očekujem puno poziva na svadbe, poznato je da ja volim iskakati iz torte, a najslađe mi je kada me sakriju u kuhinju kad moram čekati pravi trenutak - rekao je pjevač za IN magazin.

U spotu će glavne uloge imati novi bračni par, Melani i Dario.

- Inače, Dario je moj barber, a ne samo moj nego i od mnogih velikih zvijezda - spomenuo je Houdek.

Ova godina posebna je za pjevača jer će sa svojom suprugom proslaviti 20. godišnjicu braka.

- Još uvijek smišljam putovanje koje će se zvati medeni mjesec na kojem nikad nismo bili jer smo bili u drugom stanju, nismo imali ni kuhinju, a kamoli za medeni mjesec - prisjetio se.

Foto: Julian Stratenschulte/DPA

Ranije ovog tjedna obilježavao se Svjetski dan debljine, a Jacques ga je čestitao svojim pratiteljima.

- Nikad nisam želio i nije mi bila namjera promicati debljinu kao jedan pozitivan trend. Ja sam takav kakav jesam, hvala onima koji me vole, koji su me prihvatili, ali hvala i onima koji me ne vole - rekao je Houdek.

Tijekom svoje karijere Jacques se često znao naći na meti kritika javnosti zbog svojih kilograma, ali on nikada nije smatrao da mu je to prepreka.

- Prije 25 godina kada sam počinjao svoju karijeru da sam ostao u onom nekakvom vibeu - aha joj, debeli sam, ne smijem izaći na scenu, činjenica je da se ne bi 25 godina bavio poslom koji najviše volim, koji ni ne doživljavam kao posao - spominje.

Foto: Facebook/srpskasport

Na račun svojih kilograma se često našali, a mladima daje savjet da se usude napraviti ono što žele.

- Moja poruka svima koji nisu savršeni po mjerilima današnjeg društva je odvažite se, usudite se, mislim da klinci danas to puno više kuže, u moje vrijeme bilo je puno više sramežljivosti - rekao je Houdek.

Jacques je predstavljao Hrvatsku na Eurosongu 2017. godine, a osvrnuo se i na ovogodišnju 'Doru'.

- Mislim da je i završilo drugačije, opet bi imali sjajnog predstavnika jer mislim da je Dora bila dosta jaka ove godine, a ja ću iskoristiti priliku pa ću pohvaliti mog kolegu Marka Tolju, mislim da je on ostvario nastup života, nikad ga nisam čuo da tako nadahnuto pjeva - zaključio je Houdek.