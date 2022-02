Pjevač Jacques Houdek (40) je u Facebook statusu otkrio tko su, po njegovom sudu, favoriti za pobjedu, a komentirao je i nastup Albine Grčić (23), koja je otvorila natjecanje te za vrijeme glasanja s Frankom Batelić (29) otpjevala neke od najvećih hrvatskih hitova s Eurovizije.

Pjevač je tako čestitao sudionicima Dore i poredao kandidate, koji su, prema njegovom mišljenju, 'zapalili' pozornicu subotnje večeri. Na prvo mjesto stavio je mladog Marka Bošnjaka (18), na drugo pobjednicu Miu Dimšić (29), a na treće Tinu Vukov (33).

- To su ujedno (ne nužno tim redoslijedom) i sveukupno gledano najuspjeliji nastupi i najbolje pjesme. Kaj vi mislite, dragi moji? - napisao je.

Ipak, nije objava završila u ovom veselom tonu. Na kraju je odlučio 'oplesti' po Albininom nastupu uz oštru kritiku.

- Nego, show program na playback? Hm. U najmanju ruku, neobično. No, možda i bolje za nas, sudeći po 'vokalnoj izvedbi' na samom otvaranju ove večeri. Out of tune - napisao je na kraju.

Naime, ovo nije jedini put da je Jacques na ovaj način kritizirao našu bivšu predstavnicu na Euroviziji. Isto je javno učinio i prošle godine nakon njezinog velikog nastupa.

- Ne vidim razloga zašto se moralo pokazati golo dupe? Ali ako se već to golo dupe pokazalo u svim medijima danima prije, zašto ga onda nismo vidjeli na televiziji? Na kraju taj dio nismo vidjeli na nastupu. Čak ni na to nismo mogli dobiti bodove, ako se išlo na to, a išlo se - rekao je tada u videu koji je bio objavio na svome Facebook profilu.

