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'LJUDI POPUT NAS'

Jakov Jozinović i Jasna Zlokić su snimili duet: 'Ostavili smo dušu'

Piše 24sata,
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Jakov Jozinović i Jasna Zlokić su snimili duet: 'Ostavili smo dušu'
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Foto: PROMO
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Jakov Jozinović i Jasna Zlokić objavili su duet pjesmu 'Ljudi poput nas'

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Nakon dva dana nestrpljivog čekanja, danas je objavljena pjesma 'Ljudi poput nas', duet glazbene dive Jasne Zlokić i trenutačno najtraženije mlade pjevačke zvijezde Jakova Jozinovića. Glazba ih je spojila na najljepši mogući način, spontano i s puno emocija, a upravo je takva pjesma Ljudi poput nas, koja već sada slovi za duet koji će obilježiti godinu.

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Legendarna Jasna Zlokić i predvodnik mlade generacije Jakov Jozinović udružili su glasove u duetu "Ljudi poput nas", pjesmi koja je svoju premijeru imala na Bravo! radiju. Naizgled neočekivana suradnja pokazala se kao prirodan spoj dvoje glazbenika različitih generacija.

- Jasna i ja prepoznali smo se u pjesmi, ostavili dušu u njoj i od sada je pustili ljudima na slušanje - rekao je Jakov.

A cijela priča započela je sasvim spontano, jednim susretom na dodjeli nagrada Cesarica. Jakov je tada prišao Jasni, ne sluteći da će njihov kratki razgovor samo nekoliko tjedana poslije prerasti u nešto mnogo veće.

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- Prišao sam joj s velikim poštovanjem, porazgovarali smo i onda me za tjedan-dva nazvala i rekla mi da nije mogla zaboraviti moj pozdrav, da sam joj ostao u mislima i da bi voljela da se vidimo. Vidjeli smo se, družili i onda je ona u međuvremenu dobila ovu pjesmu. Ove godine nisam planirao duete, ali s obzirom na to da je Jasna Zlokić u pitanju i ova pjesma, morao sam je za dušu prihvatiti - ispričao je Jakov.

Foto: PROMO

Potom je uslijedio i susret na kojem je Jasna predstavila pjesmu Jakovu.

- Mi smo se našli na kavi u Zagrebu, poslušali pjesmu koja se Jakovu jako svidjela i nastala je suradnja. Pjesma je uvijek bila najbitnija u karijeri svakog izvođača. Ona određuje i trajnost postojanja. Stvarno stojim iza svojih riječi da je ovo jedna lijepa pjesma. Ljudima će biti jasno kad poslušaju pjesmu o čemu se radi, o čemu pjevamo. Doživjet će je onako kako treba, svatko na svoj način, kao što smo je doživjeli i mi - istaknula je Jasna.

Za mladog pjevača poziv jedne od najvećih dama domaće glazbene scene imao je posebno značenje.

- Do prije godinu dana samo sam pričao o legendama, a onda te jedna od njih nazove tako mladog i ponudi ti duet. To može biti samo čast i privilegija i prihvatiš to raširenih ruku. Meni je ovo ogroman vjetar u leđa. Da se jedna Jasna Zlokić bavi jednim Jakovom od 20 godina velika je čast - priznao je.

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Jasna, pak, nije štedjela riječi kada je govorila o svom mladom kolegi. Iako u početku nije poznavala Jakova ni njegov rad, kaže da joj je vrlo brzo postalo jasno zbog čega je u tako kratkom vremenu osvojio publiku.

- Meni je to sve kroz kratko vrijeme bilo jasno. Jakov je čovjek koji je dobio publiku jako brzo, a to nose ljudi koji imaju X faktor. I na kraju krajeva, obnovio je lijepe pjesme, lijepu glazbu i vratio joj na neki način dignitet svojim lijepim pjevanjem i načinom na koji je to donio - rekla je Jasna.

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Posebno je istaknula njegovu muzikalnost i razumijevanje onoga što izvodi.

- Njemu ne trebaju savjeti. On je savršeno muzikalan i njegovo pjevanje je toliko točno i kako treba. Ono što pjeva, to i razumije - poručila je. 
- Jakov je osoba koja ima lakoću postojanja. Lako uspostavlja kontakt, s njim se lako družiti. Dečko koji razumije sve. Koji je jako muzikalan, pristojan i odgojen. Mlad i pametan dečko - dodala je.

Ljudi poput nas pjesma je o ljudima koji nas čine sretnima i sigurnima, uz koje možemo biti ono što jesmo i koji nam predstavljaju utočište od svijeta. Sjetnu melodiju i emotivan tekst Jasna i Jakov donose u posebnom glazbenom spoju koji povezuje iskustvo i mladenačku energiju te stvara toplu i iskrenu interpretaciju.

Foto: PROMO

Dodatnu toplinu pjesmi daju članovi a cappella sastava Voxford, koji su se pridružili kao prateći vokali i svojim izvedbenim doprinosom naglasili njezinu prisnost i emotivnost.

Glazbu i tekst potpisuju Lea Dekleva i Matko Šimac, dok su se za aranžman i produkciju pobrinuli vrhunski glazbenici Ante Gelo i Branimir Mihaljević. Režiju spota potpisuje Dario Lepoglavac (DARPRO.tv Video Production), a u spotu je sudjelovao i četveročlani bend Jakova Jozinovića.

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Ljudi poput nas  najljepši je glazbeni uvod u jesen pred nama. Jakov Jozinović nastavlja s nizom koncerata diljem regije, dok Jasnu očekuje humanitarni koncert za Omiš, 29.8. na Prokurativama te već tradicionalni koncert u Tvornici kulture. Na zagrebačku pozornicu stiže 10. listopada 2026., a ulaznice su dostupne u sustavu Eventim.

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