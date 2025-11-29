Jakov Jozinović i Zdravko Čolić oduševili mreže ovom fotkom: 'Kakav bi to duet emocija bio!'

Društvene mreže su se užarile nakon što je mladi i talentirani pjevač Jakov Jozinović podijelio dirljiv trenutak s jednom od najvećih glazbenih zvijezda ovih prostora. Na svom Instagram profilu, Jakov je objavio niz fotografija s neponovljivim Zdravkom Čolićem. Uz kratak, ali snažan opis "Profesor i učenik", mladi pjevač je jasno dao do znanja koliko poštuje lik i djelo glazbene legende. Čolić je u petak imao koncert u tjednima unaprijed rasprodanoj dvorani 'Josip Samardžija - Bepo' u Koprivnici.

Foto: Instagram

Ovaj susret dolazi u ključnom trenutku za karijeru mladog Vinkovčanina. Naime, Jakov Jozinović trenutno proživljava svoje najuzbudljivije dane. Tek nedavno, 21. studenog, objavio je svoj prvi autorski singl "Polje ruža", pjesmu koja već osvaja srca publike i označava ozbiljan korak naprijed u njegovom glazbenom putovanju.

Već su najavljeni veliki spektakli, uključujući koncert u dvorani Gradski vrt u Osijeku 7. ožujka 2026., te nastup u prestižnom beogradskom Sava Centru pod nazivom "Jakov Jozinović - Ja za čuda letim" u travnju iste godine.

Reakcije pratitelja na ovu objavu bile su isključivo pozitivne i pune podrške. Obožavatelji su preplavili sekciju komentara, prepoznajući simboliku susreta dviju generacija. Mnogi su Jakova već proglasili nasljednikom velikih zvijezda, pišući komentare poput "Jakov buduća legenda" i "Bravo za vas". "Šmeker prošlog vremena i šmeker sadašnjeg vremena", jedan je od komentara.

Fanovi su također poručili mladom pjevaču da "iskoristi što je dobio", aludirajući na talent i priliku da uči od najboljih, dok su drugi zaključili kako ovakvi prizori vraćaju vjeru da "ovaj svijet ima nade".