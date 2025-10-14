Jakov Jozinović je glazbena zvijezda TikToka. Upoznajte ga

Trenutačno najtraženije novo ime domaće glazbene scene, Jakov Jozinović, gostovao je u emisiji 'Velika pitanja malih ljudi' na bravo! KIDS radiju, koju vodi omiljena malena voditeljica Maša. U simpatičnom razgovoru, Jakov je pričao o svom radu, obitelji i planovima.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Poprilično sam emotivan lik koji sve tako i doživljava. Volim biti u društvu, nasmijavati ljude i jako mi je bitno da su ljudi oko mene sretni. A u isto vrijeme sam i dosta tvrdoglav, ali sve sa mnom uvijek dođe na zelenu granu, nekad malo teže, nekad lakše, ali dođe se - iskreno se opisao pjevač koji je ogromnu popularnosti stekao obradama domaćih i regionalnih hitova, a snimke su preplavile društvene mreže.

Foto: Gordan Svilar/bravo! kids

Na Mašino pitanje tko mu je najveća podrška, Jakov je bez razmišljanja odgovorio: 'Mama je uvijek bila najveća podrška. A onda i baka. Baka me uvijek hvali, dade mi opasku samo ako ne pojedem njezinu hranu do kraja. A mama često nađe neke zamjerke, ali to samo zato što joj je stalo do mene i jer me voli. A znam ja često biti i malo lijen.'

- Čula sam da nemaš curu. Imaš li? - upitala ga je Maša, a Jakov je odgovorio da nema.

- Imamo ti mi ovdje zgodnih cura - šaljivo uzvraća Maša.

- Imaš li broj njihov, da nešto središ? - pitao ju je Jakov, a malena voditeljica je poručila da može. Upravo je taj simpatični isječak na TikTok profilu bravo! KIDS radija prikupio 100.000 lajkova i više od milijun pregleda.

Maša ga je zamolila i da nešto otpjeva, a Jakov je uživo izveo refren Gibonnijeve pjesme 'Libar'. Pohvalila ga je da 'pjeva bolje nego na videima', na što je kroz smijeh odgovorio: 'Uvijek ljudima kažem: Ne pjevam ja toliko loše koliko to zvuči na videima!'

Govoreći o novim projektima, Jozinović je otkrio da uskoro objavljuje svoju prvu pjesmu.

- Planiram izbaciti pjesmu krajem ovog mjeseca, a ako ne, onda početkom studenog - rekao je i dodao da u stvaranju glazbe surađuje s kolegom Matijom Cvekom, kojeg je opisao kao 'nevjerojatan talent'.

- Kad dođem kod njega, samo mu ispričam kako se osjećam. Na primjer, pričam mu o nekoj djevojci i o tome kako mi je bilo s njom, a on za pola sata već ima cijelu pjesmu napisanu. I još uz to smisli melodiju. Nije da ja nisam sposoban za pisanje, ali trenutačno to drugi rade bolje od mene - ispričao je.

Foto: Gordan Svilar/bravo! kids

Na kraju razgovora, na Mašino pitanje gdje se vidi za deset godina, Jakov je rekao: 'Vidim se na istom ovom mjestu, s nekoliko dobrih albuma i ispunjenim arenama diljem regije. Vjerujem da će se to dogoditi ako budem čvrsto vjerovao i radio uporno.'