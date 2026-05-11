Jakov Jozinović jedanaesti tjedan prvi na HR Top 100 listi

Izdanje 'Ja volim' (Jakov Jozinović, KSV Creation) vratilo se na vrh liste HR Top 100, ostvarivši svoj jedanaesti broj jedan.

Dosadašnji predvodnik Uzmi i drugi dio mene (Marko Kutlić, Croatia Records) zauzeo je drugo mjesto, dok je pjesma Superman (Songkillers, Aquarius Records) skočila na treću poziciju. Singl U šaci te imam (Vanna, Croatia Records) popeo se na broj četiri, a Top 5 zaključuje Razglednica (Vatra, Dallas Records).

HR Top 100 donosi službene i sveobuhvatne rezultate mjerenja radijskog emitiranja na preko 130 radijskih stanica u Hrvatskoj prema podacima servisa 1Played. Podaci se odnose na period od 1. do 7. svibnja 2026. godine.

Povratkom na vrh liste, Ja volim postao je prvi naslov s jedanaest ili više tjedana na prvom mjestu liste u 2026. godini. Zadnje izdanje koje je bilo minimalno jedanaest tjedana na vrhu, bila je pjesma Ti si bila moje sunce (Martin Kosovec, Cepelin Media/Aquarius Records) koja je bila ukupno 12 tjedana na vrhu proteklog proljeća.

Istodobno, u prvih 19 izvještaja ove godine, Jakov Jozinović držao je vodeću poziciju liste čak 16 tjedana. Osim što je bio 11 tjedana prvi s Ja volim, Vinkovčanin je bio na broju jedan pet tjedana na početku godine s Polje ruža (KSV Creation).

Nakon što je dva tjedna držao vrh HR Top 100, singl Uzmi i drugi dio mene našao se na drugom mjestu, ponovivši rezultat od 20. travnja. Ovo je peti uzastopni tjedan među prvih pet za Marka Kutlića.

Dolaskom pjesme Superman na treću poziciju, grupa Songkillers ostvarila je svoj prvi Top 5 rezultat u deset godina. Zadnji puta kada su imali plasman među prvih pet bilo je 2016. godine, kada je s izdanjem Nisi tu (feat. Nikola Marjanović, Aquarius Records) tri tjedna držao vrh.

Singl U šaci te imam (broj 4) našao se treći tjedan zaredom u Top 5. Najbolji rezultat ostvario je 4. svibnja (broj 3).

Top 5 zaključuje pjesma grupe Vatra Razglednica, koja je svoj najbolji plasman (broj 4) ostvarila u dva navrata – 27. travnja i 4. svibnja.

Među deset najemitiranijih nalaze se i naslovi Danas nisam svoj (Parni valjak, Croatia Records, broj 6), Bezuvjetno (Fluentes, Menart, broj 7), Nismo djeca (Nina Badrić, Aquarius Records, broj 8), Lipa ostani (Danijela Martinović, Croatia Records, broj 9) i Moje malo sve (Goran Karan, Goran Karan/IDM Music, broj 10).

Za ulazak na listu HR Top 100 konkuriraju domaće pjesme koje su prijavljene u sustav 1Played.

Pjesme s liste možete poslušati putem poveznica s portala top-lista.hr i pronaći u obliku playliste HR Top 100 na profilima Hrvatske diskografske udruge na servisima Apple Music, Deezer i Spotify.