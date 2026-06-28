Jakov Jozinović najavio novu Arenu: 'Dragi moj Varaždin, s vama je sve počelo. Vidimo se'

Pjevač i glazbenik Jakov Jozinović (20) razveselio je svoje obožavatelje objavom da će 26. prosinca održati veliki koncert u varaždinskoj Areni. Vijest je podijelio na društvenim mrežama.

- Dragi moj Varaždin, s vama je sve počelo, vidimo se u Areni. Karte u prodaji sutra u 12 sati preko Eventima - napisao je Jozinović uz objavu koja je u kratkom roku prikupila brojne reakcije i čestitke njegovih pratitelja.

Za mladog glazbenika ovaj će koncert imati posebno značenje jer se upravo u Varaždinu 'rasplamsala' njegova glazbena priča. Naime, lani u studenom je nastupio na varaždinskom Korzu, a tamo se okupilo čak 10.000 ljudi.

Zagreb: Jakov Jozinović održao prvi koncert u Areni | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Nakon brojnih nastupa diljem Hrvatske, povratak pred tamošnju publiku bit će prilika za svojevrsnu proslavu dosadašnjeg uspjeha i susret s publikom koja ga prati od samih početaka.

Obožavatelji nisu skrivali oduševljenje pa su se ispod objave nizali komentari poput: "Jedva čekamo". Mnogi vjeruju kako će interes za ulaznice biti velik, osobito zato što je riječ o koncertu koji će se održati u blagdanskom ozračju, dan nakon Božića.

*uz korištenje AI-ja