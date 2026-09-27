Jakov Jozinović u samo godinu dana je od društvenih mreža došao do punih arena u regiji

Glazbena senzacija Jakov Jozinović slavi 21. rođendan, a iza mladog Vinkovčanina godina je kakvu bi teško bilo predvidjeti čak i u trenutku kada je njegova popularnost počela nezaustavljivo rasti. Od viralnih snimki i obrada poznatih pjesama stigao je do vlastitih hitova, debitantskog albuma, rasprodanih dvorana i vrhova radijskih ljestvica. U lipnju je dvije večeri zaredom napunio Arenu Zagreb, a danas više nije samo internetski fenomen, nego jedno od najtraženijih novih imena regionalne glazbene scene.

Jozinović je rođen 27. rujna 2005. u Vinkovcima, a publika ga nije upoznala tako nedavno. Još kao dječak nastupao je u televizijskim glazbenim natjecanjima, dok ga je šira javnost zapamtila nakon pojavljivanja u "Supertalentu", gdje je izveo "Bohemian Rhapsody" grupe Queen. Ono što je tada izgledalo kao početak priče o talentiranom mladom pjevaču nekoliko godina poslije pretvorilo se u jednu od najbržih glazbenih karijera na domaćoj sceni.

Pravi val popularnosti stigao je zahvaljujući društvenim mrežama i snimkama nastupa na kojima je interpretirao pjesme Đorđa Balaševića, Olivera Dragojevića, Zdravka Čolića i drugih velikih regionalnih izvođača. Njegov emotivan način interpretacije posebno je privukao mlađu publiku, a interes se vrlo brzo preselio s ekrana mobitela u koncertne dvorane.

Zagreb: Drugi koncert Jakova Jozinovića u Areni Zagreb | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Razmjere tog interesa možda najbolje pokazuje Beograd. Prvi koncert u Sava Centru rasprodan je za samo pola sata, nakon čega su se počeli dodavati novi termini. Priča se nije zaustavila na prvotnih pet rasprodanih koncerata, interes je nastavio rasti pa je Jozinović ove godine stigao čak do devetog koncerta u Plavoj dvorani Sava Centra.

U međuvremenu je napravio i ono što je u početku njegove viralne popularnosti bilo najveće pitanje, počeo je graditi vlastiti repertoar. Debitantski singl "Polje ruža", na kojem je autorski surađivao s Matijom Cvekom i Filipom Vincekom, odmah je pokazao da publika nije zainteresirana samo za njegove obrade. Pjesma je početkom ove godine pet tjedana držala prvo mjesto HR Top 100. "Polje ruža" donijelo mu je i nagradu Cesarica za Hit prosinca 2025. godine.

Foto: Instagram

Još veći radijski uspjeh uslijedio je s pjesmom "Ja volim". Singl je u veljači izravno ušao na prvo mjesto HR Top 100, a do sredine srpnja skupio je čak 19 tjedana na vrhu. U lipnju je objavio debitantski album "Ja za čuda letim", na kojem se nalazi deset pjesama, među njima "Polje ruža", "Ja volim", "Meri", "Raj", "4 laste" i naslovna pjesma.

Vrhunac njegove dosadašnje koncertne priče dogodio se 19. i 20. lipnja. Prvi koncert u Areni Zagreb bio je rasprodan, pa je zbog velikog interesa dodan i drugi termin. Jozinović je tako sa samo 20 godina postao najmlađi izvođač koji je održao dva koncerta u zagrebačkoj Areni.

– Ovo mi je najvažniji trenutak u životu. Sanjao sam ovo i kad vidim da ste svi ovdje i da je Arena puna... Hvala vam, ljudi! – poručio je publici na prvom zagrebačkom koncertu.

Posebno poglavlje njegove priče ovog je ljeta postala i suradnja s Jasnom Zlokić. Njih dvoje upoznali su se na dodjeli Cesarice, gdje je Jakov s Anom Uršulom Najev i Duškom Brčić Šušak sudjelovao u glazbenom bloku posvećenom Zlokić, dobitnici priznanja Cesarica Legend. Susret iza pozornice ubrzo je prerastao u suradnju i njihov prvi zajednički duet "Ljudi poput nas".

– Jasna i ja prepoznali smo se u pjesmi, ostavili dušu u njoj i od sada je pustili ljudima na slušanje – rekao je Jakov nakon objave pjesme.